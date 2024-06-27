劉政鴻批美國收錢不賣武器「欺負台灣人」　朱立倫苗栗宣講尬笑

▲國民黨主席朱立倫出席國會改革宣講苗栗場爭取民意支持。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院藍白兩黨聯手否決國會職權修法覆議案後，民進黨卻四箭齊發準備聲請釋憲。國民黨主席朱立倫今（27日）到苗栗縣市舉辦宣講，不過國民黨籍前苗栗縣長劉政鴻致詞時卻批，為什麼政府都要把錢拿給美國？美國的武器有給台灣嗎？「美國多欺負我們啊！」讓一向強調親美、友日、和陸，與美國積極保持互動的朱立倫在一旁笑得有些尷尬。

朱立倫致詞時指出，民進黨擔心一旦都講事實，那些弊案都會曝光，所以才會拚命反對國會改革到底，且對全世界、台灣人民說謊，還抹紅、抹黑國民黨、民眾黨。朱立倫也呼籲鄉親，盼大家支持黨團推動的法案，包括重新分配財政收支劃分法、逾80歲免巴氏量表可申請看護工、核電廠延役、反廢除死刑等。

劉政鴻則說，大家都想好好過幸福快樂的日子，但總統賴清德讓兩千三百萬同胞無法安定，以前馬英九執政時提出中國跟台灣要和平相處，兩邊的觀光客都可以交流，一起賺錢不是很好嗎？「我們都是同文同種，蔣介石也帶一批人過來，好來好去嘛！為什麼一定要打？」

劉政鴻續批，為什麼政府都要把錢拿給美國？美國的武器有給台灣嗎？很多都沒來吧！「我以前當立委在委員會，要上飛機去美國時，說要買紀德級驅逐艦，結果竟然是退役的艦」，美國多欺負我們啊！我們真的不要打仗了，要安定過好生活！

劉政鴻回憶，自己以前在立法院也打過仗，立委真的辛苦了，民進黨很奸詐，貪贓枉法、什麼事都幹得出來，絕對是無法無天，因此立法院一定要改革，揪出這些弊案。

