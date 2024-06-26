賴政府究竟要新青安擴大還是打房？　藍委嘆：居住政策彼此矛盾

▲國民黨立委李彥秀 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

政府為幫助首購族買房，推出新青安政策，掀起一股購屋熱潮，也出現一波投機亂象。對此，國民黨立委李彥秀今（26日）指出，賴政府居住政策如多頭馬車，一人一把號各吹各的調。央行升息、升準減少投入房市的資金，然而財政部卻不斷低利放款新青安，究竟希望新青安規模擴大還是房市退燒？ 她建議，如果要限縮新青安申貸戶投入租賃市場，那就藉提高包租代管免稅額，吸引其他房屋進入市場，才能減緩租金上漲的現象。

李彥秀在臉書指出，今天財政委員會質詢，她針對行政院宣示「檢討新青安貸款政策」相關問題，質詢財政部莊翠雲部長。從年初就傳出要檢討新青安的新聞，但是隨著越來越大檢討聲浪，可以發現，大家現在都搶著「上車」，2月份核准近4000戶、3月6440戶、4月6879戶，到了5月則是高達8476戶，創下歷史新高。

李彥秀認為，隨著近6月底，相信6月份核准數有機會再創新高，財政部的說法是將祭出「三大措施」，其中一個便是規定房屋只能「自住使用」，禁止出租，但是買房後出租，根本不是新青安如此熱絡的主因。

李彥秀指出，這點可以從新青案申請案數量暴增的時間點來看，剛好就是央行在3月宣布要「升息」，導致新青安房貸的利率1.775%，跟其他房貸的「地板利率」2.185%有不少的差距，在未來預期升息機率較高的前提下，新青安的低利提供了買房的誘因。

李彥秀再指，另外在租屋市場方面，今年5月主計總處租金指數高達106.22，該指數已經連續34個月上漲，並再次刷新自1981年有統計數據以來的歷史新高，所以政府藉著提高「公益出租」及「包租代管」的優惠，來吸引更多的房屋所有權人投入租賃市場。

李彥秀強調，所以如果政府針對目前房價過高的問題，單純用「禁止出租」當做手段，無疑會減少出租房屋的數量，這就形成了一個很弔詭的現象，央行一方面升息跟升準來減少投入房市的資金，然後財政部在後面不斷低利放款新青安。

李彥秀說，內政部藉由「包租代管」措施來鼓勵民眾出租房屋；財政部卻在後面減少房屋出租量，整體居住政策猶如「多頭馬車」互相拉扯，讓人無法理解賴政府現在的居住政策為何，究竟是希望新青安規模不斷擴大？還是希望房市可以退燒？希望有更多的房屋投入租賃市場減緩租金上漲，還是要管制房屋投入租賃？這些都是彼此矛盾的方向。

最後，李彥秀建議，如果賴政府決議要限縮新青安申貸戶投入租賃市場，那麼就藉由提高包租代管的「免稅額」來吸引其他房屋進入租賃市場，這樣才能夠減緩租金不斷上漲的現象。

▼財政部長莊翠雲。（圖／記者湯興漢攝）

