陳玉珍冤喊「只是等車路過」沒盯梢　反擊吳思瑤：敢栽贓就要道歉

▲國民黨立委陳玉珍 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院民進黨團昨開記者會時，國民黨立委陳玉珍現身與綠委大吵，要求綠委吳思瑤說她「盯梢」一事道歉。對此，陳玉珍今（26日）再度澄清，指媒體均全程錄影，她不是「侵門踏戶」，只是「路過」，是在等車的時候，聽聽民進黨委員，如何指控媒體，結果就被吳思瑤點名在「盯梢」。她強調，如果沒有點名、侮蔑她，她也不會走進去要求道歉，她有「直球對決」的勇氣，「但吳大幹事長，敢為自己的言論負責？」

立法院民進黨團25日召開「中國黑手介入台灣媒體」記者會，國民黨立委陳玉珍卻現身，更與在場的4名綠委大吵，最終由藍委勸離。陳玉珍今再發臉書表示，民進黨敢造謠卻不道歉、侮辱他人還不准人回擊。她想今天應該又是被綠色名嘴圍剿的一天！

陳玉珍說，事實的真相，媒體均有全程錄影，她不是「侵門踏戶」，只是路過，剛好民進黨在開記者會，她在等車的時候，想說聽聽民進黨委員，是如何隨意指控媒體，結果就被吳思瑤委員點名她在「盯梢」。如果今天吳委員未點名她，未侮蔑她，她不會走進去要求道歉。

陳玉珍認為，既然是公開開放給媒體採訪的記者會，對於在記者會中的言論就應該負責，吳委員敢惡意侮辱她，栽贓她，就應該為自己錯誤的言論道歉。

最後，陳玉珍強調，不是執政黨的幹事長，就可以言語霸凌人！不是執政黨的幹事長，就可以造謠侮蔑人！她不大，但她有「直球對決」的勇氣，吳大幹事長，敢為自己的言論負責？

▼國民黨立委陳玉珍闖民進黨團記者會理論。（圖／記者屠惠剛攝）