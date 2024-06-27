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菜市場出身立定志向讀餐飲　32歲邱奕承當上米其林主廚

▲▼菜市場長大的邱奕承，國中時就清楚志向。選擇技職之路，讓他築夢踏實，成為米其林餐廳主廚。（圖／技專校院招生總辦提供）

▲菜市場長大的邱奕承現在已成為米其林餐廳主廚。（圖／技專招生總辦提供）

記者許敏溶／台北報導

32歲的邱奕承是米其林餐廳主廚。父母在菜市場賣陽春麵，讓他在國中時就清楚自己想走餐飲業，選擇技職之路，更時常代表學校征戰國內外競賽，並斬獲亮眼成績，更在貴人的幫助下，成功開拓人生的視野。邱奕承建議想就讀餐旅者，秉持認真踏實的學習態度，擁有專業能力和待人處事態度，將可在有興趣的領域上闖出一片天。

技專校院招生專業化總辦公室今（27日）發布技高群科特色人物系列專訪，分享邱奕承的求學經過和職場經歷。

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邱奕承是桃園蘆竹人，父母在菜市場賣陽春麵，從小就會幫父母的忙，童年第一道烹飪作品是魯肉飯。他回憶說，記得小學時練習炒肉燥，當媽媽點頭說OK時，「真的很有成就感！」，也因為這份成就感，選擇桃園育達高中餐飲科，但認為西餐廚師「很帥氣」，選擇成為主攻西餐比賽選手。

儘管有家學淵源，但邱奕承自謙領悟較慢，花了很多功夫學習刀工和料理。像是為了煎好歐姆蛋，一整個學期幾乎每天都在學校與家中練習煎歐姆蛋，成功練就刀工及歐姆蛋，順利在校內比賽中脫穎而出，代表學校參加全國技能競賽。

高三升學時，邱奕承選擇入學經國管理學院後（現為德育護理健康學院），時常代表學校征戰國內外競賽，也是當時校內第一位出國比賽選手，並在「世界年輕廚師菁英賽」台灣區競賽得到第三名。和同學組隊參加「香港國際美食大賞」青年廚師組競賽也拿下銀牌獎。

「自己大學生活是一邊領獎學金、一邊比賽。」邱奕承說，學校豐沛食材和設施設備，是自己強而有力的後盾。大學時在亞都麗緻飯店實習一年，23歲當兵退伍之後第一份工作在台北市大安區NKU餐廳，學習柴火料理，從學徒一路做到領班，3年工作期間都是全力以赴完成所有任務。

邱奕承的自己努力，加上遇到貴人PAUL LEE，成功轉職擔任米其林一星餐廳Impromptu主廚。現在更接下重任，負責艾美酒店的一間餐廳，大展長才，帶領14個廚師團隊。

▲▼菜市場長大的邱奕承，國中時就清楚志向。選擇技職之路，讓他築夢踏實，成為米其林餐廳主廚。（圖／技專校院招生總辦提供）

▲邱奕承在國中時就清楚自己志向，選擇就讀餐飲。（圖／技專校院招生總辦提供）

邱奕承表示，擔任廚師一職，不僅菜色可以做變化，完成作品時也有成就感。希望自己未來創業時，能透過食材傳達希望、溫暖，讓偏鄉小朋友及弱勢的朋友有機會能夠享用平日品嚐不到的料理，藉著美食開啟視野，領略到世界有更多值得探索，也引領弱勢孩童學習一技之長，形成助人之善的循環。

對於想就讀餐旅的同學，邱奕承認為，認真踏實的學習態度，在出社會時擁有專業能力和待人處事態度，將會是幫助自己高飛的有力翅膀，在有興趣的領域上闖出一片天。

技專校院招生專業化總辦公室規劃技高群科特色人物系列專訪，展現技職人才堅強的實作力、創新力及就業力，招生總辦陳素芬執行長表示，技職教育強調理論實務併重，特別鼓勵愛實作、已有特定的興趣和方向者選擇技職，提早與產業接觸，在就業上會有更好的發展。

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