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妹妹嫌做餐飲「狗都不如」寧願躺著賺　Threads真心文讓姊勸到心寒

▲吵架,分手,煩惱,女人。（示意圖／視覺中國CFP）

▲妹妹嫌做餐飲狗都不如，「我真的寧可去給人幹躺賺，至少每個月底薪8萬還有名牌包」。（示意圖／視覺中國CFP）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友表示，她的妹妹大學畢業後一直耍廢，爸媽希望她幫忙勸一勸，然而妹妹由於就讀的科系，已經比較難找工作了，又不願意遷就做餐飲或服務業，也不肯進修學技術，氣得她大罵「乾脆去賣，躺著賺」，事後她覺得罵太過分，原本想找妹妹道歉，不料看見對方在Threads發文反嗆她，讓她瞬間心寒，決定從此不再管妹妹，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在Dcard表示，她的妹妹大學剛畢業，當初選擇攻讀的科系時，憑著喜好堅持要讀哲學系，就學期間從未仔細規劃未來，而是一路玩4年玩到畢業，結果現在才在喊「我的科系很難找工作」，她原本認為這是妹妹的人生，不想過多干涉妹妹的選擇，然而爸媽卻一直希望她幫忙勸導，她無奈之下只好照辦。

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她考慮到妹妹沒有任何打工經驗，建議妹妹要不要做餐飲，或是賣衣服、飾品之類的門市店員，門檻很低還可以先有點社會經驗，結果妹妹不是嫌「做餐飲很累，比狗還不如」，就是嫌當店員「工時很長，腳會很酸痛」，她只好再建議「那要不要學設計或資訊類的技術」，結果妹妹又嫌沒興趣。

她聽見妹妹「這個不要、那個不要，什麼都不要」後，瞬間理智斷線開嗆「什麼都不要，那你乾脆去賣，躺著賺啦，囉嗦死了」。她事後反省自己，覺得罵太過分，還想說好好道歉，不料卻看見妹妹在Threads發文反嗆她，「說真的，如果要我做那種連狗都不如的工作，我真的寧可去給人幹躺賺，至少每個月底薪8萬還有名牌包，1個月直接抵妳3個月，我看根本是長得醜，思維才這麼侷限」。

她看完妹妹的文章後，覺得對方真的沒救了，「我準備拿去給我爸媽看，叫他們以後少煩我，要怪就怪自己不會教小孩」。

▲▼妹妹嫌做餐飲很累「比狗還不如」寧可躺著賺　姊勸不動她：沒救了。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼妹妹嫌做餐飲很累「比狗還不如」寧可躺著賺　姊勸不動她：沒救了。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友回應。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一立刻引發網友熱議，有人認為原PO確實不太妥當，「妳做錯以下2點，如果妳的父母都不管或管不動，妳又何必去管，其次是妳真的沒有擁有開導她的能力」、「雖然妹妹有自己的問題，但你建議的方法其實起了反效果」、「我很抱歉，但若你是我姐，這樣講話我也會很不爽，她的觀念你沒有去理解，就強加各種普世價值在她身上」。

也有人說，「我只看到你爸媽莫名其妙把溝通這件事情推給你，然後你的溝通技巧超爛，說真的這是她的人生，你沒必要替她焦慮」、「我覺得妳講得很好啊，放生她吧」、「就讓她自己闖吧，跟她說沒有想法的話，再找你給她建議，待業太久的話，就斷她資金，強迫她去找工作」。

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關鍵字：

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