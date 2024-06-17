又有餐飲業降價！鐵板燒名店「加蛋+10元」　還是有機紅殼蛋

▲蛋價創2年多來新低，陸續有餐飲業者響應降價。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

蛋價創近3年新低，零售通路日前宣布調降雞蛋價格，也有越來越多餐飲業響應降價。台南知名的「昱品鐵板燒」近日公告，荷包蛋降價10元，加蛋只要加10元，而且用的還是有機的紅殼蛋，讓消費者大讚是良心店家。業者表示，薄利多銷，可以增加消費者的好感度，也帶動國內雞蛋的消費力。

昱品鐵板燒近日在臉書粉專公告，因蛋價連續降價，店內蛋品料理也跟進降價10元至20元，荷包蛋降至每顆10元、蔥花蛋、菜脯蛋每份降至25元，蛋燒小卷從原價160元降至140元。這也是該店在半年內第二度降價，去年11月因蛋價回穩，已調降售價，日前再度宣布降價。

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昱品鐵板燒老闆黃晨昱接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，雖然店內用的雞蛋不是一般白蛋，而是來自有機農場的紅仁雞蛋，成本稍高，但考量目前蛋價連降，為讓消費者對「降價有感」，再度調降蛋品售價，雖然加上調味、配料與人力等成本後，幾乎沒賺錢，就當薄利多銷，也可以增加消費者登門意願。

黃晨昱坦言，現在各種物料、人事、店租等成本增加，所有餐飲業者都面臨營運壓力，不過，雞蛋對鐵板燒來說，是附加品項，還能負擔降價成本；但對早餐店來說，雞蛋用量大，降價恐衝擊營收，希望消費者可以多點體諒，只要用好的食材，都是良心店家。

此外，位於新北市中和區的「秀田灶豐」麵店也在臉書宣布，因進貨雞蛋降價，加荷包蛋或蛋花降價至10元。台南市早午餐店「U.S. foods」也公告，雞蛋又降價了，荷包蛋降回每顆10元。高雄市「老神在在瓦罐煨湯」湯品店也宣布，兩家門市滷蛋均調降至10元，強調雖然這波雞蛋降價不足以貼補其他漲幅，仍願回饋消費者。





▲台南鐵板燒名店宣布降價，加蛋降至10元，而且用的還是有機紅殼蛋。（圖／業者提供）