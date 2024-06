中國人不再當凱子？「每人消費2230元以上」2米其林餐廳接連倒閉

英國書市近日出版一本新書《窺探韋克菲爾德監獄:在「魔鬼公寓」的獄中生活》(Inside Wakefield Prison: Life Behind Bars in the Monster Mansion),裡面曝光不少關於專門關押重刑犯的韋克菲爾德監獄(HMP Wakefield)的內幕與秘辛,甚至爆出真的有女獄警靠「床技」征服重刑犯,就連著名的連續殺人犯貝爾菲爾德(Levi Bellfield)都拜倒在她的石榴裙下。