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中國人不再當凱子？「每人消費2230元以上」2米其林餐廳接連倒閉

中國人不再當凱子？　每人消費2230元以上高檔餐廳接連倒閉

▲中國人不再當凱子？每人消費2230元以上高檔餐廳接連倒閉。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

中國近半年來出現一個現象，那就是許多高檔餐廳接連倒閉，就算有米其林評鑑或大師名人加持，生意也不見好轉，這些餐廳紛紛以租約到期收掉，甚至有的餐廳還傳出對廠商欠貨款或欠工資。也讓人感嘆，過去「中國錢淹腳目」的靜好歲月，似乎已不復存在。

據中國《青年說》報導，在中國所謂的「高檔餐廳」，就是每人每餐的平均消費額，是500元人民幣（約新台幣2230元）起跳，甚至有人會一餐吃1000人民幣（約新台幣4460元）也不嫌多。不過在近一年，這種花大錢、吃大餐的消費習慣已經在消失，在這半年裡，更是有不少家高檔餐廳倒閉。

中國人不再當凱子？　每人消費2230元以上高檔餐廳接連倒閉

▲中國多家高檔餐廳，接連在這一年內倒閉。（翻自微博）

資深餐飲行銷專家徐露就指出，她觀察成都商圈，以前許多民眾都願意花1000元人民幣吃大餐，這些高檔餐廳甚至還會辦「更高貴」的活動，食客一樣絡繹不絕。但後來民眾的消費額開始砍半，餐廳為了生存也開始推優惠套餐。不過就在今年五一長假，徐露發現，餐廳的消費者人數明顯下降，顧客也不再迷信米其林、名人大師背書的標籤了。

此外，北京兩間米其林餐廳包括「Opera BOMBANA」與「TIAGO」也在近期接連倒閉。Opera BOMBANA甚至傳出積欠供應商貨款高達數百萬元，同時也積欠餐廳員工薪資。另一方面，報導也以一句話來形容現在的中國消費者：「顧客是來吃菜的，不是看菜的，中國進入『低慾望社會』。」並指出過去消費者偏好追求奢華、名氣的消費習慣，已經慢慢在轉變，並變成理性消費，高溢價的產品會越來越不受歡迎，人們對價格也會極度敏感。


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