▲全球最大PCB臻鼎科技，頒贈桃園573名技職生獎助學金605萬

▲臻鼎科技集團幕僚長黃治峯(左)頒贈獎助學金605萬給桃園市技職生，由市長張善政代表受贈。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全球最大的印刷電路板企業-臻鼎集團所成立的「臻鼎教育基金會」，14日於武陵高中舉行優良學生獎助學金頒獎典禮。臻鼎科技集團幕僚長、也是市府前秘書長黃治峯表示，今年臻鼎教育基金會技職學生獎助學金共計605萬元，為歷年最高，期鼓勵優秀技職學生挑戰自我，努力朝目標邁進。

桃園市長張善政於出席活動中表示，臻鼎科技集團自110年起與市府教育局合作培育技職人才，4年來臻鼎教育基金會已頒發優良學生獎助學金近2,300萬元，超過2,000名優秀技職學生受惠，期勉今（113）年度獲獎同學們，持續在各自領域發光發熱。

張市長提到，沈慶芳董事長出身大溪，在桃園創立享譽國際的臻鼎科技集團，發展為全球最大的印刷電路板企業，擁有高水準的環境管控能力，不僅是印刷電路板產業中的翹楚，也是桃園的驕傲。

臻鼎科技集團董事長沈慶芳，則透過預錄影片期勉獲獎學子。他指出，集團支持政府推動「技職人才培育計畫」並設立臻鼎教育基金會，每年提供500名技職學生獎助學金，期勉受獎同學在人生道路上努力自我提升，成為社會的中堅力量，成就美好未來。

臻鼎教育基金會優良學生獎助學金，113年度共選出技職學生獎學金301名、技職學生助學金211名及特殊表現學生獎金61名，總計573名學生獲獎，獲得最低1萬元、最高5萬元整獎助學金，總計頒發獎助學金605萬元整。

▲臻鼎科技頒贈桃園技職生獎助學金。（圖／市府提供）

教育局表示，為培育桃園市技職人才，市府推動高中產業專班，包括「電路板專班」、「產業物流專班」及「程式產業專班」等，其中「電路板專班」即與PCB印刷電路板業界領導者臻鼎科技集團一起合作，也將協助媒合「電路板專班」培訓完成的學生至該集團任職及到科技大學就讀，兼顧升學與就業，打造具國際競爭力的產業人才。