「小暑」要來了！　一招解決小人

▲最近天氣十分炎熱。（圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

今年24節氣的「小暑」落在7月6日，民俗專家柯柏成表示，到了小暑，會越加感受到小人作祟，尤其是農曆12月份出生的朋友要多加小心。他提供一個解決小人方法，小暑起連續3天睡前，用右手劍指在自己的枕頭上書寫「乙丁到罡」3次。

柯柏成在臉書說，今年小暑是在7月6日晚上22時19分49秒交節氣，農曆正好是六月初一（辛未月辛未日）；農諺說「大暑小暑，熱死老鼠」，過去這個節氣進入溽暑，氣溫之高令人難耐，可以見得威力之大，近期氣溫就可明顯感受到。

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柯柏成指出，《月令七十二候集解》：「暑，熱也。就熱之中，分為大小，月初為小，月中為大，今則熱氣猶小也。」暑表示炎熱的意思，小暑為小，小暑開始熱而已，還不十分熱，意指天氣開始炎熱，但還沒到最熱，如果已經被熱到受不了，大暑還得忍耐。

柯柏成表示，因為夏至起，就進入天風姤卦這個消息卦，時間點到了小暑，會越加感受到小人作祟，尤其是更難防的偽君子滿口仁義道德，一不留神就會陷入其中，而農曆12月份出生的朋友要多加小心。

柯柏成提到，奇門遁甲提供一個簡易的解決方法，由於這一天特別是月日相同的辛未月辛未日，可以在小暑起，連續3天在睡前，用右手劍指在自己的枕頭上書寫「乙丁到罡」三次，避免偽君子的陷阱。

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