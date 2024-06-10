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1年只有1次！　端午「最強午時水」除霉運招貴人

▲▼自來水。（圖／CFP）

▲把握今天「端午最強午時水」。（示意圖／CFP）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是端午節，民俗命理專家柯柏成分享，千萬別錯過一年只有一次的取「午時水」機會，用午時水連續洗臉7天，有助於去除霉運及病氣；另外，可準備一面圓的鏡子，擺在辦公桌左前方上，時常使用午時水擦拭，有助於防小人及提升職場貴人運。

柯柏成在臉書說，端午節是傳統三大節之一，和春節及中秋並列，就可以想見這個節日的重要性，應景的食物就是粽子，另還有划龍舟、吃粽子及立蛋外。

柯柏成指出，由於端午是純陽日，這一天取的午時水就非常難得，在古代是可以用來煎藥的上選，道家是用來開運使用。

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柯柏成表示，午時水是在端午上午11時至下午1時之間，取山泉水或井水，這種天然的當然很好，但要注意必須過濾煮沸後才能用；最簡單的是這個時間點，從家裡水龍頭或淨水器取出來的水，都是廣義的午時水。

柯柏成提到，用午時水連續拿來洗臉7天，有助於去除霉運及病氣；防小人可以準備一面圓形的鏡子，擺在辦公桌左前方上，時常使用午時水擦拭，有助於防小人及提升自己的職場貴人運。

柯柏成說，家中如果有新生兒老是常啼哭，或者是家中有久病不癒的病人，用午時水把家裡的窗戶、玻璃、地板擦一擦，有助於防止邪魅入侵，對著午時水誦持大悲咒、藥師咒或佛號至少108遍加持，功效當然就如虎添翼。

柯柏成指出，根據李時珍在《本草綱目.水部》的記載，「五月五日午時有雨，急伐竹竿，中必有神水，瀝取為藥」，意思就是端午節的午時如果遇到下雨，趕快從砍伐竹竿中瀝取的水就是神水，這種水是作為煎藥用的上上之選，當然拿來擦拭鏡子或家中玻璃是更有效。

柯柏成寫道，只不過因為現在的都會環境，不像過去的農業社會竹子是環境隨處可以取得，現在要能取竹竿中的水就看自己的機遇，不一定要強求，使用咒語佛號加持也很好用。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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