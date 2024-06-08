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1年只有1次！端午「最強午時水」除霉運　1招提升職場貴人運

記者黃翊婷／綜合報導

6月10日就是端午節，民俗命理專家柯柏成表示，若民眾想趁著端午節開運，千萬不要錯過1年只有1次的端午節「午時水」，用午時水連續洗臉7天有助於去除霉運及病氣，還可以用來擦拭辦公桌的圓鏡，不僅能防小人，還能提升職場貴人運。

▲▼自來水。（圖／CFP）

▲若想開運，千萬不要錯過1年只有1次的端午節「午時水」取水機會。（示意圖／VCG）

柯柏成在臉書發文公開端午節開運祕訣，內容提到，端午節是純陽日，這一天的午時水可以用來開運，午時水的取用時間是端午節當日上午11點至下午1點，可以取用山泉水或井水（必須過濾煮沸才能用），也可以取用家中水龍頭或淨水器的水。

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柯柏成表示，使用午時水連續洗臉7天，有助於去除霉運及病氣，如果想要防小人，可以將一面圓鏡擺在辦公桌的左前方，再用午時水擦拭，有助於防小人以及提升職場貴人運。

柯柏成說，若家中新生兒老是啼哭或有久病不癒的病人，也可以用午時水擦拭家中窗戶、玻璃、地板，有助於防止邪物入侵，使用前也可以對著午時水念誦大悲咒、藥師咒或佛號至少108遍，加持功效。

● 民俗說法僅供參考，不代表《東森新媒體ETtoday》立場，切勿過度迷信。

端午開運 端午節是傳統三大節之一，和春節及中秋並列，就可以想見這個節日的重要性，應景的食物就是粽子，除了划龍舟、吃粽子及立蛋外，有件事情一年只有這次的取午時水機會千萬別錯過。 由於端午是純陽日，這一天取的午時水就非常的難得，在古代是可以...

柯柏成/命理發佈於 2024年6月3日 星期一
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