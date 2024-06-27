快訊／玻利維亞軍隊包圍政府大樓！　疑爆發政變

▲玻利維亞軍隊疑動員政變。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者張靖榕／綜合報導

玻利維亞26日爆發軍隊包圍國家政府大樓事件，全副武裝的士兵與裝甲車包圍在首都拉巴斯（La Paz）政府大樓前。總統亞瑟（Luis Arce）緊急呼籲全國人民，立刻組織、動員起來，走上街頭抵抗這場政變企圖。

綜合外電報導，據了解，本次軍事動員開始於當地時間26日下午2時30分（台灣時間27日凌晨2時30分），亞瑟敦促人民，「我們不能允許政變企圖在一次奪走玻利維亞人的性命。我們要呼籲所有挺身捍衛民主。」

國家行政機關與立法辦公室所在地前的主要廣場穆里約廣場（Murillo Plaza）上，聚集了大量武裝士兵，目前尚不清楚為何士兵要聚集在此，以及他們究竟有多少人。

另外還有多輛裝甲車聚集到廣場前；與現任總統亞瑟同屬社會主義運動黨（MAS）的玻利維亞前總統莫拉萊斯（Evo Morales）在X上表示，現場正在醞釀政變，他呼籲國家從鄉間到城市，都應該發起運動來捍衛民主。

▲玻利維亞軍隊包圍政府大樓。（圖／路透）



玻利維亞副總統喬克萬卡（David Choquehuanca），譴責這場針對民選政府的政變。國際領袖也紛紛譴責。

巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña）在X發表聲明，表示民主與法律秩序應受到尊重。美洲國家組織（OAS）秘書長萊梅斯（Luis Almagro）譴責軍事動員，表示軍隊應服從民選政府。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）也發聲，他在X上表示，反對任何企圖破壞玻利維亞憲法秩序與推翻民選政府的企圖，並補充說歐盟與玻利維亞政府及其人民站在一起。