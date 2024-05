武裝分子襲總統府！　3美國人參與民主剛果政變遭逮

▲3美國人參與民主剛果政變遭逮。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

中非剛果民主共和國(DRC)19日發生政變,軍方發言人指出,政變的策劃者已在鎮壓時死亡,另外有50名參與者被逮,其中3人具有美國公民身分,美國駐剛果民主共和國大使塔姆林 ( Lucy Tamlyn )表示,將全面配合當局進行調查。

根據《路透社》報導,剛果民主共和國軍方發言人艾肯格 ( Sylvain Ekenge ) 表示,在當地19日凌晨4時左右,一群武裝份子發起政變,對位於首都金夏沙(Kinshasa)的總統官邸發動攻擊。

艾肯格指出,在當地政府的鎮壓行動中,政變主謀馬蘭加(Christian Malanga)遭擊斃,共逮捕50多名政變參與者,包含3位美國公民,這些人正在接受武裝特種部隊的審訊。

???????? #Congo: An attempted coup against the Congolese state was foiled in Kinshasa yesterday. The coup was led by opposition leader Christian Malanga, and targeted the home of politician Vital Kamerhe as well as the presidential palace. Malanga was reportedly killed during a… pic.twitter.com/CtzKkFOprI