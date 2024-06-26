LINE抓偷吃「1功能曝光」　內行驚見BUG：刪聊天室也沒用

▲有人妻在LINE公告發現另一半出軌。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

日前有人妻在LINE銀行訊息抓到小三對話，而一名網友揭密一招LINE抓偷吃的方法，就是設定公告後，如果沒有刪除公告，即使聊天室刪除也沒用，一旦復原後，公告一樣掛著。就有網友點頭認證，「這個功能很讚！朋友也是看到公告才發現老公外遇」。

一名女網友在臉書《靠北老公2.0》表示，LINE抓偷吃方法一堆，而最近發現新招術，就是LINE設定公告有一個BUG，「就算聊天室整個刪掉，公告還是高高掛著，給各位參考！」

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文章引發網友熱議，「那麼傻的，被抓就認呀」、「妳也太晚知道了」、「真假，LINE有這個功能」、「問題是也要那個公告有什麼一擊必殺的證據才行吧」；其中有人點頭認證，「這個功能很讚！朋友也是看到公告才發現老公外遇」。

不過也有人一頭霧水反問，「怎麼用？」「公告在，但對話又不在？」內行解釋，「只要他沒有手動刪除的話，對，那則公告還會在」，可利用復原聊天記錄，「去設定看看就知道啦～刪除沒有用的，除非帳號整個刪除」。

有人則透露，「因為LINE現在大家為了換手機方便通常會自動備份，所以復原之後啥都看得到，我連已經刪掉的好友對話紀錄都跑得出來」。

實際查看LINE支援中心，關於聊天紀錄備份的恢復方法，分為iOS裝置與Android裝置，操作分別如下：

蘋果iOS裝置｜開啟iCloud雲碟→於新的裝置上執行移動原有LINE帳號的操作→顯示復原聊天記錄的畫面時，點選「透過備份資料復原聊天記錄」。

安卓Android裝置｜主頁依序選擇「設定」→「備份及移動帳號」→「備份及復原聊天記錄」→點選「復原」。