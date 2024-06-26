丈夫、閨蜜雙重背叛！車上幽會「手工排毒」　偷帶回家極樂性愛

▲台中一名楊姓女子發現丈夫變冷淡，調查後才知道丈夫與她的閨蜜有染。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

台中一名楊姓人妻與丈夫阿群（化名）結婚多年，未料丈夫態度突然變得冷淡，經過一連串的調查，才知道丈夫竟與自己最信任的閨蜜鍾女有婚外情，不但在車內玩性遊戲，更是在鍾女的住處發生性行為，氣得她一狀告上法院。台中地院審理後，判鍾女須賠15萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，楊女與阿群2014年間結婚，婚後感情相當甜蜜，未料丈夫突然變得態度冷淡、與以往大不相同，讓她感到無助與困惑，只能找時間與丈夫好好聊聊。

豈料與丈夫攤牌以後，楊女才知道，丈夫竟在結婚3年以後，就跟她的好閨蜜開始接觸，不但有鹹濕的對話，見面後還會親吻、撫摸身體，鍾女更是在車上幫丈夫「手工排毒」。

▲鍾女除了在車上幫閨蜜的丈夫手工排毒以外，更是直接將人帶回家性行為，還不只一次。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



此外2人通電話聊天時，不但互相詢問彼此的房事近況，更是想要來點「刺激點的」，還一起探討什麼姿勢舒服、是否有情趣用品可使用，更是相約到鍾女的住處發生性行為，且次數不只一次。

楊女遭丈夫、最信任的閨蜜背叛，精神上受到雙重打擊，忍無可忍之下，決定斬斷閨蜜情，將鍾女一狀告上法院，求償60萬元。

對此，鍾女則說，自己與阿群認識多年，是很要好的朋友，但並沒有侵害配偶權的行為，不但沒有傳送露骨對話給阿群，更沒有什麼車上打手槍、回家性交等情況發生。

不過，台中地院法官審理後，發現鍾女曾透過通訊軟體表達歉意，更想好好解決此事，但因為無法負擔楊女所要求的費用，希望能夠見面聊聊。台中地院法官審理後，不採信鍾女的說法，判鍾女應賠償楊女15萬元，全案仍可上訴。