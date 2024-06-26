人夫激戰妻雙胞胎妹　搞大肚子竟辯「基因相同不算外遇」

▲丈夫偷吃人妻雙胞胎妹。（圖／取自免費圖庫Pexels）



記者張靖榕／綜合報導

國外一名人妻抱怨，她因為有生育問題，和丈夫結婚6年多卻遲遲無法懷孕，想不到丈夫竟然私下與她的雙胞胎妹妹上床，還把對方搞大肚子。丈夫和妹妹還說，希望人妻可以養這個小孩，完成她的心願，丈夫更大言不慚地堅稱這是代孕而非外遇，因為人妻和妹妹是雙胞胎，基因上基本一樣，所以「沒有差別」。

TikTok網紅Belle Blake接收粉絲投稿，她以第一人稱重現人妻粉絲的痛苦經歷，表示丈夫與人妻一直想要生小孩，但她有生育問題，而雖然是雙胞胎，妹妹卻是生育功能健全。「所以在沒有告知我的情況下，我的丈夫和我的妹妹決定上床讓妹妹懷孕，然後給我一個驚喜。」

讓人妻更加傻眼的是，妹妹帶著肚子裡的孩子來找她，希望她扶養這個小孩，甚至說這沒什麼大不了的，「基因上來說這也算妳的小孩」，「這真的沒什麼，我很樂意幫妳這個忙」。

丈夫的說法同樣荒唐，除了堅稱「這不是外遇之外」，還說人妻的私處和妹妹的私處「基本上一樣」，只因她們是雙胞胎。

網友看完全傻眼，「對我來說，聽起來像是情感虐待」、「立刻離婚和兩人斷絕關係」、「我在猜，他們應該是不小心搞大肚子了，才來說『驚喜！看看我們為妳做了什麼』」、「完全是背叛」、「馬上離開（這段關係），不要回頭」，「在各種層面都是錯的」、「噁心死了」。不過也有雙胞胎網友說，若自己也有生育問題，「我可能會答應，但前提是三方都應該先討論好！」