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社會 社會焦點 保障人權

有詐！美女助理推送投資群　律師揭「名人帶你飛高」殘酷真相

▲律師鄭瑞崙表示這起案件涉及了個人資料保護法以及妨害電腦使用罪，就連網友轉傳也是 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲律師鄭瑞崙 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

近期臉書、YOUTUBE上看到不少知名主播、股市名人在號召加入投資理財LINE群組，要幫民眾代操作股票或投資，並看到下面留言區有許多人響應，知名兩岸律師鄭瑞崙律師提醒這是「名人效應」，背後藏了詐騙。

瑞瀛法律事務所所長鄭瑞崙律師表示，這種由名人號召民眾、帶領投資的群組幾乎都是詐騙，詐騙集團會以話術要求民眾加入LINE群組，加入後會使用不同手法逐步取得民眾信任，再進一步誘使民眾交錢投資，在加入詐騙LINE群組後，會有自稱「老師」、「老師助理」或「理財專員」的帳號與加入群組的民眾聯繫，有些是美女助理天天噓寒問暖，有些是「老師」每天在群組內分析股市概況，並有群組內其他帳號支持響應，營造出獲利很好的假象，誘騙民眾加入投資，進而要求民眾將投資款項匯到指定帳號，而詐騙集團要求民眾將投資款匯入的銀行帳戶，就是詐騙集團騙來或買來的人頭帳戶。

鄭瑞崙也提醒還有另一種情況，就是詐騙集團會透過LINE要求民眾到假的網路平台註冊投資帳號，並投入金錢，讓民眾在假的投資平台的上獲利驚人，誘使民眾不斷投入本金，等到民眾想出金或拿回投資款項時，便會發現已經聯絡不上投顧專員，而投入的本金也都拿不回來。

鄭瑞崙呼籲請不要誤信詐騙集團的說詞而輕易交出血汗錢，且在投資理財前務必要了解投資的風險，以免努力打拼的財富，一夕之間付諸東流，造成難以彌補的遺憾。

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