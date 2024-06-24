有詐！美女助理推送投資群　律師揭「名人帶你飛高」殘酷真相

▲律師鄭瑞崙 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

近期臉書、YOUTUBE上看到不少知名主播、股市名人在號召加入投資理財LINE群組，要幫民眾代操作股票或投資，並看到下面留言區有許多人響應，知名兩岸律師鄭瑞崙律師提醒這是「名人效應」，背後藏了詐騙。

瑞瀛法律事務所所長鄭瑞崙律師表示，這種由名人號召民眾、帶領投資的群組幾乎都是詐騙，詐騙集團會以話術要求民眾加入LINE群組，加入後會使用不同手法逐步取得民眾信任，再進一步誘使民眾交錢投資，在加入詐騙LINE群組後，會有自稱「老師」、「老師助理」或「理財專員」的帳號與加入群組的民眾聯繫，有些是美女助理天天噓寒問暖，有些是「老師」每天在群組內分析股市概況，並有群組內其他帳號支持響應，營造出獲利很好的假象，誘騙民眾加入投資，進而要求民眾將投資款項匯到指定帳號，而詐騙集團要求民眾將投資款匯入的銀行帳戶，就是詐騙集團騙來或買來的人頭帳戶。

鄭瑞崙也提醒還有另一種情況，就是詐騙集團會透過LINE要求民眾到假的網路平台註冊投資帳號，並投入金錢，讓民眾在假的投資平台的上獲利驚人，誘使民眾不斷投入本金，等到民眾想出金或拿回投資款項時，便會發現已經聯絡不上投顧專員，而投入的本金也都拿不回來。

鄭瑞崙呼籲請不要誤信詐騙集團的說詞而輕易交出血汗錢，且在投資理財前務必要了解投資的風險，以免努力打拼的財富，一夕之間付諸東流，造成難以彌補的遺憾。