小三寄2顆梨子來家裡　人妻驚覺「暗示」氣炸求償百萬

▲小三寄水果刷存在感，正宮察覺含意氣炸提告...（示意圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

新竹一名傅姓餐廳老闆與妻子育有3名子女，後來偷吃陳姓女員工被抓包，承諾會回歸家庭。不過，陳女似乎不甘，竟在幾個月後寄「梨子」到人夫家中，被正宮認為是在侵門踏戶挑釁，隱喻他們夫妻遲早「分離」，因此氣得簽字離婚，並一狀告上法院，向陳姓小三求償100萬元。

根據判決書，正宮在2022年12月發現丈夫與不知名女子LINE有曖昧對話，內容可見女方傳訊問「我們在一起多久了？」丈夫回覆「1年9個月」女方立刻高興地說「2021/3-現在欸」。對話中，人夫還表示，妻子會與2個孩子參加畢業旅行，「想抱妳睡」，女方回「我也想」，隨後當天真的到他們家中過夜。

正宮看到訊息氣炸，循線抓包對象是丈夫投資餐廳的陳姓女員工。傅男被抓包後，選擇向太太認錯，承諾會斷開小三、回歸家庭，怎料才過沒幾個月，陳女去年9月竟用本名寄了2顆梨子和1串葡萄到家中，絲毫不避諱身分。

正宮認為，陳姓小三的行為不僅「侵門踏戶」、宣示自己的存在，還寄送梨子隱喻他們夫妻會「分離」，嚴重破壞家庭，導致她2個月後簽字離婚，因此她決定一狀告上法院，向小三提告求償100萬元精神撫慰金。

對此，陳姓小三辯稱，她從沒有想要破壞老闆婚姻，雙方是在日常聊天中愈走愈近，自從正宮發現那天後，兩人就分手斷了聯繫，直到鄰近中秋節，母親才寄送水果，表達感謝關照之意。她強調，知道自己犯錯，但她目前在百貨公司上班，月薪僅3萬2000元，還要負擔房租，前幾個月又車禍，實在沒那麼多錢賠償。

法官調閱傅男與陳女LINE對話，發現陳女曾傳訊「我的被窩，還有我的懷抱歡迎你」、「我也覺得很幸福，一大早眼睛睜開就可以看到你」、「那你早點來陪我一起睡，這樣好嗎」、「你的另一半也有幫你過生日」、「你們天天一起吃飯一起在家一起睡覺一起帶小孩，明天還要一起出門」、「你老婆騎車也要用啊」、「可以跟你一起睡覺，我好幸福」、「寶貝明天我們一起洗歐，好嗎」、「不要分開」、「希望寶貝也很愛我」。

據此，法官認定，陳女明知傅男有婚姻關係，仍與對方有如熱戀中的男女朋友般親蜜互動，並於Line對談中充滿示愛之言語，盡顯男女間親暱之情，顯已逾越客觀社會大眾所能接受普通朋友間之交往分際，足以動搖、破壞正宮婚姻，因此本月判賠45萬元，全案仍可上訴。