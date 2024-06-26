徐巧芯堵綠黨團「門口塞爆」怪媒體！　遭嗆「甩鍋」秒變臉尬笑

▲徐巧芯帶捲尺到民進黨團外，站100公分距離「旁聽」。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院民進黨團今（26）日召開記者會說明聲請「國會改革釋憲案」的「7大理由」，記者會進行到一半，國民黨立委徐巧芯卻突然站民進黨團辦公室外「旁聽」，稱自己在聲援昨日才因同樣舉動引爆衝突的藍委陳玉珍，引起大批媒體搶拍，立院走道水洩不通。記者會結束後，綠委一度出不了門，徐巧芯嗆「那是記者朋友擋住你了」，遭媒體駁斥「別把問題丟到我們這邊好不好」，讓徐巧芯瞬間尷尬，全場陷入靜默約10秒鐘，徐巧芯才「呵呵」笑了幾聲打圓場。

民進黨立法院黨團今日上午舉行「聲請國會擴權法案釋憲」記者會，由黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄、立委鍾佳濱、沈伯洋及律師陳一銘、陳鵬光共同召開。隨後前往司法院遞送釋憲聲請書。

不過，繼昨日國民黨立委陳玉珍被目擊站在門口，遭民進黨團幹事長吳思瑤質疑盯梢後，今天換徐巧芯被發現站在門口外，還拿捲尺量100公分後站定位。

徐巧芯強調，自己有用捲尺量100公分，用科學的方式，沒有入侵到民進黨團，「我想這裡是公共區域，100公分的距離足夠的」，任何人站在這邊，也沒有侵害到任何人的言論自由，也沒有所謂盯梢，希望透過自己的行動聲援陳玉珍，「告訴她，我們其實是54席委員，都是站在一起的，她並不孤單，我要用行動來聲援她」，認為陳玉珍不應該被點名、用侮辱方式說在盯梢。

徐巧芯此舉造成大批攝影媒體圍觀，立法院走道擠得水泄不通，民進黨團記者會結束後，綠委一度無法走出記者室。滯留在黨團外的徐巧芯被質疑，「這樣是要怎麼走？」徐則反嗆，100公分的距離完全可以離開，那是記者朋友擋住了，「記者朋友，如果他願意出來，請問你們願意讓嗎？願意讓路讓他出去嗎？」

有攝影記者聞言後不滿駁斥，「別把問題丟到我們這邊好不好！」讓徐巧芯瞬間變臉，只能尬笑「呵呵呵呵呵呵」，連忙澄清「沒有啦！他們說是因為我包圍他們，我一個人要怎麼包圍他們呢？」現場氣氛尷尬，讓原本熱鬧的現場靜默約10秒鐘。