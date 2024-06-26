徐巧芯質詢嗆誰理中共「叫我們吃屎我們就吃屎？」　顧立雄忍不住笑場

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委徐巧芯26日詢問國防部長顧立雄，總統賴清德說中華民國也是台獨，我們的國家是中華民國還是台獨？顧立雄回應，總統的意思是說，在中國的眼裏，捍衛中華民國主權也是一種台獨，徐巧芯嗆聲，「中共認為是怎樣是它家的事，我們不需要聽它，難道它叫我們去吃屎，我們就吃屎啊，誰理它啊。」顧立雄聽完也忍不住嘴角失守笑了出來。

▲國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）



國防部長顧立雄今赴立院國防委員會報告漢光演習規畫並備詢。徐巧芯質詢時表示，我國國軍是為了哪個國家而戰？顧立雄回應，為中華民國而戰。徐巧芯追問，賴清德說中華民國也是台獨，可以解釋為國軍是為了台獨而戰嗎？我們的國家是中華民國還是台獨？

顧立雄回應，每個國軍都為國家、人民效忠，總統的意思是說，在中國的眼裏，捍衛中華民國主權也是一種台獨。

徐巧芯強調「我完全懂」，但中共說了什麼是他家的事，中華民國說了什麼是中華民國的事，相信國軍也有氣魄要為中華民國而戰，全民同胞都一致支持，「中共認為是怎樣是它家的事，我們不需要聽它，難道它叫我們去吃屎，我們就吃屎啊，誰理它啊。」顧立雄聽完也忍不住嘴角失守笑了出來。

徐巧芯又說，前國防部長嚴德發、邱國正、馮世寬都說過，國軍不為台獨而戰，國軍為中華民國而戰。她強調，中共說法不需要採納，也不用塞到中華民國人民嘴巴裡，那關我什麼事？

顧立雄強調，國軍都為國家、人民效忠，中華民國現在有效統治的區域就是台澎金馬2300萬人民，一定會為現存的民主自由生活方式而戰，國軍首要目標是基於備戰才能避戰，維護台海區域和平穩定，這就是現在基本的態度。