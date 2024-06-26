「拆樑無理罷免不可取」　趙少康：基隆市民站出來對抗！

▲前中廣董事長趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

公民團體近日發起罷免基隆市長謝國樑的「拆樑罷免行動」，民進黨議員更宣布，服務處提供連署服務，讓外界質疑綠營介入罷免案。對此，前中廣董事長趙少康今（26日）點出，謝國樑上任後的各項政策，強調引起罷免的「大日公司開發爭議」，法院已經還基隆市府清白，但是罷免還在繼續，甚至更積極，完全就是「政治鬥爭」，如果修選罷法來不及，就靠勇敢的基隆選民站出來對抗政治惡霸。

趙少康於臉書表示，守護基隆資產，不能「拆樑」，總統賴清德上任後，兩岸與國內政壇都烽火連天，各種對立情勢不斷升高，在基隆發動罷免謝國樑就是其中之一，實在沒道理。

趙少康批評，民進黨就是一個輸不起的政黨，在立法院跟基隆都是，在立法院打架，搞覆議、釋憲，在基隆推罷免，原本還說是公民團體發動，現在民進黨議員都在收罷免連署，已經不演了。

趙少康指出，但是謝市長到底有什麼罪大惡極需要被罷免？謝國樑為了落實選舉政見，認真推動免費電動機車，即使讓市民排隊引來抱怨，但也證明這的確是很受基隆人歡迎的政策。不只如此，謝市長上任後，積極推動友善行人政策，比其他縣市更強力執法，就是要保障行人安全。

趙少康又說，謝國樑為了讓基隆人有最乾淨的家園，開放民眾檢舉，將罰金75%都給檢舉民眾，為了讓基隆成為最有愛的城市，打造室內兒童樂園，給小朋友免費的安全遊戲環境，不論晴天雨天都有地方玩，還吸引不少周邊縣市民眾都帶小孩到基隆一起玩。

趙少康認為，民進黨側翼以東岸廣場產權爭議為由發動罷免，法院判決「基隆市政府勝訴」，等於認證整起事件市府的作為沒錯。謝市長在捍衛基隆市民資產不成為私有，是大日跟NET吵糖吃，是林右昌前市府有問題，但是罷免行動還是持續，甚至更積極，完全是「政治鬥爭」的手段。

最後，趙少康強調，他對謝市長施政成績以及基隆市民都有信心。但是要杜絕輸不起的「報復性罷免」不斷出現、維護政治安定，「選罷法必須修正」，罷免票數必須比當選票數多，而不是只要有1/4的少數人支持罷免就能成立。如果修選罷法對基隆市長罷免案來不及，就要靠勇敢的基隆市選民站出來對抗政治惡霸的霸凌。

▼趙少康挺謝國樑，強調罷免無理不可取。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）