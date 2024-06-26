臭蛋頻傳！專家示警：高溫加速變質　買蛋小心5大「壞蛋」狀態

▲近期國內雞蛋生產過剩，蛋價崩盤。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內雞蛋生產過剩、蛋價崩盤，連日高溫影響雞蛋保鮮，近期陸續傳出有消費者買到「臭蛋」，不只營業用的常溫箱蛋，就連超市買的盒裝蛋也有變質情況。有蛋農提醒，各地蛋商囤蛋越來越多，先冷藏保存、再常溫賣出，冷熱交替導致雞蛋變質，建議民眾購買時可從蛋殼、蛋黃、蛋白等5狀態觀察是不是「壞蛋」。

一名中部蛋農指出，國內雞蛋每日生產過剩逾30萬顆，各地蛋商雞蛋越積越多，因天氣炎熱，蛋商會先把雞蛋冷藏存放，再以常溫售出，市場端的零售散蛋也是常溫販售，冷鏈斷鏈容易導致雞蛋變質；至於賣場超市的平價常溫盒蛋，因為洗選時已經洗掉雞蛋天然的薄膜，少了一層保護力，也容易在冷熱交替下壞掉。

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該名蛋農表示，民眾買蛋時可從雞蛋的5個「壞蛋」狀態分辨是否有變質壞掉情況。首先，「臭雞蛋」的蛋殼會呈烏灰色，蛋內的混合物呈灰綠色或暗黃色，並帶有惡臭味，若食用會引起細菌性食物中毒。其次，如果存放時間過長可能會變成「黏殼蛋」，此時蛋黃膜變弱，蛋黃會緊貼著蛋殼，貼皮外呈深黑色，且有異味者，就不宜再食。

該名蛋農指出，第3種是「散黃蛋」，因運輸等激烈震盪，導致蛋黃膜破裂，或存放時間過長，被細菌或黴菌經蛋殼氣孔侵入蛋體內，而破壞了蛋白質結構造成散黃狀態。第4種是「裂紋蛋」，雞蛋在運輸、儲存及包裝等過程中，因擠壓或震動造成裂縫，容易讓細菌侵入，若放置時間較長，可能導致蛋壞掉。第5種是「黴蛋」，若蛋殼表面的保護膜受損，細菌隨之侵入蛋面發黴變質，此時蛋殼上會有黑斑點並產生黴菌，也不宜選購食用。

蛋農進一步指出，簡單來說，就是觀察蛋殼是否有裂紋、變色、黑斑點與黴菌，以及蛋白是否呈濃稠狀、蛋黃是否堅挺，來判斷雞蛋是否新鮮。此外，如果預算許可，夏天盡量買冷藏雞蛋或購買固定蛋源的牧場蛋；若購買常溫雞蛋，買回家一定要先冷藏存放，料理時再清洗蛋殼表面。

買蛋要留意的「5大壞蛋」狀態：

一、臭雞蛋

蛋殼成烏灰色，而蛋內的混合物呈灰綠色或暗黃色，並帶有惡臭味的臭雞蛋。

二、黏殼蛋

儲存時間過長，蛋黃膜變弱，蛋黃緊貼於蛋殼不動，貼皮外呈深黑色且有異味者。

三、散黃蛋

因運輸等激烈震盪，導致蛋黃膜破裂或存放時間過長，破壞了蛋白質結構造成散黃、蛋液稀且混濁情況。

四、裂紋蛋

雞蛋在運輸、儲存及包裝等過程中，因擠壓或震動造成裂縫，容易讓細菌侵入，若放置時間較長，雞蛋容易壞掉。

五、黴蛋

蛋殼表面的保護膜受損，細菌隨之侵入蛋面發黴變質，致使蛋殼上有黑斑點並產生黴菌。