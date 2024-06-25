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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

監院稱去年10月就在查超思　黃國昌酸「自曝其短」：調查報告在哪？

▲▼黃國昌 陳昭姿 回應監察院記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌、陳昭姿回應監察院記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德24日針對國會改革法案，宣布將向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，在野黨立委喊話將在釋憲空窗期查超思進口蛋爭議，使監察院秘書長李俊俋25日回應，監察院2023年10月就已在查超思案，質疑立院、監院調查權界限劃分。對此，近期積極揭發超思爭議的民眾黨立委黃國昌回擊，這不是自曝其短嗎？調查報告在哪裡？

黃國昌、陳昭姿25日下午召開記者會，回應監察院對國會改革提釋憲及暫時處分。媒體提問，李俊俋說監察院去年10月就在查超思雞蛋案，質疑如果立院同樣可以查，立院、監院調查權界限劃分在哪裡，會造成行政機關莫大的困擾，如同前監察院長張博雅說的立院變憲政怪獸？

對此，黃國昌表示，這句話應該套用在現在的監察院，現在的監察院才是憲政怪獸，《憲法》哪一個條文把調查權專屬給監察院？「我想請教監察院的大家長陳菊，我們《憲法》從本文到增修條文，哪一條把調查權專屬給監察院？先把這最基本的事情說清楚講明白。」

黃國昌質疑，「李俊俋提雞蛋的案子，不是自曝其短嗎？他說去年10月開始查了，那請問結果在哪裡？調查報告在哪裡？」且這些蛋是用納稅人的錢買的，立法院在對行政權的監督，包括錢怎麼花，本來就是立法院在行使監督權的核心權能。

黃國昌批評，按照李俊俋的說法，是以後監察院啟動調查的案子，立法院通通不准動？請問這是根據《憲法》哪一個條文做此主張？如果是這樣的話，監察院要癱瘓立法院太容易了，就成立、立案一堆永遠也調查不完的案子，立案的時候還要通知立法院說「這案子我立案了」、「你們不能再追了」？

黃國昌喊話，不要忘記當初邱太三關說司法案，一開始是他在立法院司法法制委員會一直追，追到後來，監察院才勉為其難要啟動彈劾案，「結果有彈劾嗎？邱太三負了什麼法律責任？就是監察院放水，後來才讓邱太三大剌剌回任陸委會主委，稱『監察院說我是清白的』。」

最後，黃國昌說，「監察委員不會覺得自己很羞恥嗎？你們的消極、怠惰、放水、護航，竟然成為關說司法的邱太三的最好擋箭牌，這不是太可笑了嗎？」這些例子再再印證，監察院現在不敢打民進黨的權貴，從陳宗彥到邱太三、段宜康，這些例子還不夠明確嗎？

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