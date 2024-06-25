支持花蓮振興　饒慶鈴：積極推動臺東金幣跨域花蓮消費

▲臺東金幣跨域花蓮消費。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

臺東縣政府為協助因0403強震受創的花東觀光產業，積極推動TTPush(臺東金幣)跨域合作計畫，支持花蓮振興，花東兩縣並於25日在花蓮縣政府大禮堂舉行「數位有購力．振興拚經濟」記者會，台東縣長饒慶鈴親自出席參加力挺。

饒慶鈴提到，0403花蓮地震重創東部觀光，臺東縣府力挺花蓮，除了在東浪嘉年華、國際熱氣球嘉年華等大型活動邀請花蓮攤商設攤，也補助市公所團遊、帶隊慢經濟學院前往花蓮參訪、鼓勵國內外遊客到花東旅遊，以實際消費挺花蓮。此次更與花蓮縣政府攜手跨域合作，持有TTPush(臺東金幣)的民眾可在臺東和花蓮兩地的特約商店消費，串聯政府、民眾及店家一起振興東部觀光。

首波活動將於7月2日暑假期間啟動，全臺TTPush數位會員可至花蓮火車站參與，完成報到每人發放10000枚臺東金幣，預計共2000萬枚金幣，發完為止。同時讓持有臺東金幣的民眾可在花蓮超過百家特約店家享有折抵消費，於花蓮縣特約店家使用臺東金幣單筆消費滿5000枚再回饋5000枚，每位會員限領取2次，持有臺東金幣的民眾可在花蓮超過百家的特約店家、臺東縣超過630家供您選擇，讓民眾享優惠、店家享營收，鼓勵大家一起消費支持當地商家，打造在地點數經濟生態圈。

臺東縣府國際發展及計畫處羅淑琴副處長指出，TTPush首次與花蓮縣合作跨域使用，共同振興花東觀光，也為花東兩地帶來創新應用的數位科技城市體驗，同時藉由數位發展部數位產業署的「普及智慧城鄉生活應用計畫」，推動花東地區跨域合作，營造更多合作契機。希望透過數位點數互通吸引民眾到訪花東，並至特約店家觀光消費，提升城市幣效能，為業者們帶來更多商機。行政院6月啟動振興花蓮震後獎勵旅遊個別旅客住宿優惠活動，提供交通、住宿及旅遊等方面的補助方案，現在搭配臺東金幣折抵，讓花東旅遊更優惠。