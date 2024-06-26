鄭文燦建議兩岸多交流　國台辦指出問題癥結：拒認九二共識是阻礙

▲ 海基會董事長鄭文燦 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳/北京報導

海基會董事長鄭文燦日前指出，兩岸要多交流，並且建議讓海基會同仁用「混團」方式到對岸進行民間參訪或學術交流，對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（26）日表示現在問題癥結點在於，民進黨頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認「九二共識」，就是阻礙兩岸對話往來的根本原因。

針對海基會提出善意交流建議，朱鳳蓮首先指出，「推進兩岸交流合作是我們一貫的政策。」

話鋒一轉，朱鳳蓮強調，「我們支持和推動兩岸相關部門在體現一個中國原則的『九二共識』政治基礎上開展對話協商，積極推動兩岸交流合作。」

朱鳳蓮也提出現在的問題癥結，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認「九二共識」，這是阻礙兩岸對話往來的根本原因。

鄭文燦於本月7日正式接棒海基會董事長一職，談到兩岸交流是基礎，有交流才會有理解與諒解，未來希望兩岸增加理解，促進諒解。「畢竟兩岸的關係是我們國家生存發展重中之重，通過交流讓我們的和平有更好的基礎，減少意外，也降低風險，也讓和平成為共同的語言，才是最高的目標。」

鄭文燦當天發表談話從頭到尾沒有提「九二共識」，只強調，「對於兩岸的穩健開放逐階段開放，我們準備好了。」