郭正亮預言2026新北「藍白不合」　綠營「這個人」必贏

▲台北市副市長李四川。（圖／記者陳家祥攝）

記者郭運興／台北報導

2026年新北市長侯友宜即將卸任，角逐接班位置的潛在人選，引起各界討論。媒體人郭正亮昨（19日）於節目分析，中廣、民意調查協會的新北市長民調，他做出三大預測，第一，藍營李四川最強、第二，與李四川差距3%內的蘇巧慧不弱、第三，鄭文燦有7成勝率能贏下新北市長。讓主持人黃暐瀚驚呼「金句連連」。

根據中廣日前一份新北市長民調顯示，李四川支持度高達37.26%，洪孟楷居次，有14%支持度，劉和然僅獲5.14%支持度；民進黨方面，蘇巧慧得到26.35%支持度，鄭文燦20.48%支持度，林右昌則只有10.13%支持度。

當民眾黨黃國昌投入後，呈現「三腳督」局面，顯示藍白無法整合的狀況，李四川不管對上鄭文燦、蘇巧慧、林右昌，支持度均有33到35%水準，結果與鄭文燦打成平手，小勝蘇巧慧約2個百分點，大贏林右昌10個百分點，黃國昌支持度則被壓縮到剩13%左右。

郭正亮則於節目《下班瀚你聊》表示，如果是李四川、蘇巧慧、黃國昌三腳督的局面，藍綠差距在3%內，民進黨凝聚率又高，蘇巧慧不是沒機會，而且機會很大。黃國昌也不可能同意「棄白保藍」，黃的個性一定戰到最後一天，除非國民黨能提出很好的方案協調。

郭正亮再說，如果民進黨人選換成鄭文燦，鄭本來就有很多中間選票，贏面絕對超過蘇巧慧。如果到時候「藍白不合」，鄭文燦當選機率超過7成。但重點是鄭文燦究竟要不要選，鄭必須考慮政治生涯，如果要接班總統，八年後就67歲了。



最後，郭正亮認為，另一個國民黨的可能候選人洪孟楷，選區是新北的邊緣區，不是人口集中區，民調不高，現在幾乎就是李四川參選。李實實在在做事，現在的選民也許會喜歡這樣的人，因為大家「意識形態」聽到反感，這就是優勢。如果碰到意識形態稍重的蘇巧慧贏面較大，但碰到意識形態一樣淡的鄭文燦就很不穩了。

▲海基會董事長鄭文燦。（圖／記者林敬旻攝）