陸堅持認「九二共識」才對話　羅文嘉：兩岸就是不同才要交流

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國台辦發言人朱鳳蓮26日在記者會上指出，民進黨當局拒不承認「九二共識」，是阻礙兩岸對話往來的根本原因。對此，海基會秘書長羅文嘉表示，兩岸就是有不同才要交流，否則不用大費周章，所以承認、理解、尊重兩岸的不同，才是化解不同最好的方式。

羅文嘉在背景說明會上提到，他尊重對岸相關機構的發言立場，知道對方有工作上的要求，「這點我們都可以理解，但要特別講的是，兩岸就是因為有不同，所以才要交流。」

羅文嘉指出，兩岸就是有不同，所以才要交流，如果都相同的，大家都不必大費周章，「承認和理解尊重兩岸的不同，才是化解不同最好的方式。」

對於海基會董事長鄭文燦先前提出讓海基會人員「混團」赴陸交流的建議，羅文嘉說，這是希望善意能夠堆疊，不會解讀成對岸不願意，「混團」是一個橋樑，目前橋梁還沒有搭起來，但海基會也不是「為了說而做」，希望做出成績再跟大家講。

羅文嘉強調，「雙方不同更要交流，不能會有更多誤解，不然還會有更多傷害。」

▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）



另外，羅文嘉在背景說明會上多次以「大陸」來稱呼對岸，受到不少媒體關注，他解釋，90年代，兩岸之所以要設置海基、海協兩會，目的就是要搭起溝通的橋梁，「有些事情受限於政府的角色，總是有些障礙，一時之間難以克服，所以搭建了這樣的橋梁。」

羅文嘉說，他跟鄭文燦董事長深刻體會到作為「橋梁」的角色，要「說好話、存好心」，也「做好事」，這個好事就是能夠讓橋梁能夠順暢、互通，達成有助於兩岸和平穩定的正面作用。

羅文嘉還說，所以「稱呼」的問題，對海基會的角色來說，只要是有助於兩岸正向交流和平穩定，大家能夠理解是最重要的，「我們會尊重對方的感受，也希望對方能尊重我方的感受，尊重台灣社會的感受，否則會造成反作用。」