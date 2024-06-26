民進黨團今提國會改革釋憲　黃健豪：別再搞政治鬥爭

▲國民黨立委黃健豪。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

針對國會改革法案，民進黨團今（26日）上午到司法院聲請釋憲，國民黨立委黃健豪上午受訪時表示，釋憲是各機關的權利，但民進黨提請釋憲的理由是什麼？他也喊話，民進黨已執政，不應不斷搞政治鬥爭，盡快讓國家進入正常運作。

黃健豪指出，釋憲是各機關的權利，但民進黨在申請釋憲的理由是什麼？當初立法院已經經過充分討論，而國會改革法案其實是民進黨過去也曾提過的法案，而如今只是將相關法律明確規定下去，並無違憲之處。

黃健豪呼籲民進黨，應該專注於落實民生議題和過去承諾的國會改革，包括調查權、聽證權以及總統國情報告等，目前民進黨已經執政，應盡快讓國家進入正常運作狀態，而不是持續進行政治鬥爭。

針對賴清德在釋憲結果出爐前拒赴立法院國情報告，黃健豪說，賴清德過去擔任台南市長時也曾找各種理由不進議會接受監督，如今連自己過去說過的話也能扭曲、背棄，呼籲賴清德應該好好面對對選民的承諾，履行總統到立法院報告並接受質詢的義務，不要選舉時講一套、選後做一套。

黃健豪也說，如果賴清德繼續以這種方式迴避立法院的質詢，將難以讓政壇安定。他也認為如果賴清德不改過去的個性，未來他執政下台灣政壇很難安定。

