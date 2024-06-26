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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「中共會支持台灣民主、國會改革？」　連勝文嗆賴清德只會鬥爭

▲▼連勝文。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨副主席連勝文。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國會改革法案今（26日）生效，總統府等四個憲政機關接力聲請釋憲與暫時處分。繼賴清德總統前天提出釋憲聲請後，監察院昨天宣布基於憲法與大法官歷次解釋畫定之框架及國際人權公約意旨，決定向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。國民黨副主席連勝文接受《千秋萬事》專訪表示，民進黨把國民黨推動國會改革與中國共產黨扯上關係，好像中共支持台灣的民主改革、國會改革，這種邏輯相當奇怪。

連勝文指出，國民黨通過的「國會改革法案」有很多內容其實是民進黨的版本，結果民進黨卻反對自己的版本，此外，監察院原本應該獨立行使職權，卻受民進黨中央與賴清德總統指示，出來聲請釋憲，參與反國會改革鬥爭、當打手，證明行政權已經介入監察權，證明已無監督制衡可言，凸顯更應強化國會制衡的力量。

連勝文批總統賴清德失職，因為不只是與對岸鬥，還與台灣在野黨、台灣媒體鬥，就是為了捍衛權力、獲取利益，背後有一整串的既得利益者，只要國會擁有調查權、聽證權，一旦出現破口，有人說出真相，就會影響民進黨的統治基礎。

另，政府相關部門正針對中共官媒新華社駐台記者參與製作台灣政論節目一事進行調查，連勝文說，此舉就是典型的圍魏救趙要護航NCC人事案，背後目的就是為了掌控台灣言論與媒體，而NCC正是民進黨的幫手與打手，唯有讓國民黨、民眾黨在國會擁有聽證權，才能迫使民進黨提名稍微中立一點的人選，民進黨掌控媒體的力道就會小一點。

連勝文感嘆，民進黨處心積慮的要控制輿論與媒體，甚至用NCC當打手的作法，與中國共產黨有什麼差別？兩者的差別只是中國共產黨直接了當的管，民進黨則是間接透過打手與幫手，實現控制媒體的欲望，以及為了維護權力，兩者在性質上完全一樣。

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