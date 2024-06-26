中國新規懲治台獨　學者揭法律戰意圖：為了在國際形成論述

▲民進黨今日邀請國際法學者宋承恩分析中國「法律戰」背後意圖。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

中國日前發布懲治台獨的「22條意見」，「分裂國家」最重可判死刑。民進黨今（26日）邀請國際法學者、台灣守護民主平台理事宋承恩參與中央黨部記者會，宋承恩表示，中國現在以司法的手段，將中國的《刑法》及《刑事訴訟法》適用到台灣人民，是為了在國際上形成論述，「把法律進行適用，把法律當成武器」，台灣應該讓國際清楚此文件是違法的，不要與中國有任何的司法合作。

民進黨發言人吳崢、立委洪申翰，以及宋承恩等人今天上午舉行「中共恐嚇台人、遙控媒體？藍白急當馬前卒」記者會。

針對中國近期發布懲治台獨的「22條意見」，宋承恩指出，這證明中國直接把手伸入台灣的民主，中國從過去曾利用內部滲透、編輯台監管、金錢與人員流動的介選等文攻武嚇的手段，到現在以司法的手段，證明中國就是要消滅台灣的民主。

宋承恩解讀，這份懲戒台獨22條的文件是法律性的解釋，把中國的《刑法》及《刑事訴訟法》適用到涉犯台獨及台灣人民，然而，中國採取此種手段，希望國際上形成論述，如中國外長王毅所說，反台獨是為了兩岸和平，兩岸和平就是印太和平，而印太和平的唯一道路就是中國統一，中國刻意混淆視聽，更對國際現狀做錯誤描述，根本就是中國在破壞兩岸現狀。

宋承恩預判，在台灣內部上，中國是要打擊台獨，除了打擊民進黨政府及獨派人士的統戰作為，下一步也將更針對在野黨有其他政治主張的人，從香港的案例可知，中國會消除一切無法控制的勢力。

宋承恩表示，中國打擊民進黨政府有一個進化的過程，過去主張「制裁」，證明台灣人民是中國管不到的範圍，再改成「懲處」，從公布再到立法，把法律進行適用，把法律當成武器，中國總喜歡把不屬於它的進行聲索，如南海海域，亦即，這件中國懲戒台獨22條文件根本是自欺欺人，因為超過司法管轄權的主張。

宋承恩指出，此份文件證明台灣不是中國的一部分，同時也會有反作用力，這種空中樓閣式的主張，愈用力，愈引起反作用力，台灣應該讓國際清楚此文件是違法的，而這份文件也不會是終點，後續肯定會有其他文件，未來中國甚至會製造某些案件，透過潛移默化將輿論轉移方向，未來台灣應該多與國際溝通，強調此份文件在國際法上是違法的，不要與中國有任何的司法合作。

吳崢補充，在中國推動台獨22條新規後，國民黨主席朱立倫稱「中國對於中華民國沒有司法管轄權」，司法管轄權是一個國家主權的象徵，此言論就是中共口中的兩國論，提醒朱立倫未來到中國也可能被列為台獨分子，同時提醒國民黨不要再淪為中國打手，呼籲國民黨正視中國打壓台灣的作為。

吳崢也公開質問立法院副院長江啟臣與民眾黨主席柯文哲，江啟臣日前率團至WHA大會，爭取台灣加入國際組織，這樣的行為也等同觸犯了台獨22條的規定，江啟臣是否也要替台灣說話？另，柯文哲公開稱「中共就是台灣豬隊友」，請問這是哪一隊隊友？什麼時候中共和台灣是隊友？難道柯文哲至今還在主張兩岸一家親？