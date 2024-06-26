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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳崢揭真實歷史打臉　轟柯文哲錯認希特勒的集權史

▲▼民進黨立委洪申翰、民進黨發言人吳崢。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民進黨立委洪申翰（左）與民進黨發言人吳崢（右）批柯文哲，錯認希特勒集權的歷史。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨主席柯文哲今（26日）再度批評總統賴清德，並指「其實希特勒不是武裝政變上台的，恰恰正是由德國人民選舉，經由民主憲政體制產生的」等語。對此，民進黨發言人吳崢直批荒謬不實，希特勒當年是利用國會優勢席次，取得總理地位，又把總統權力集中到總理身上，成為德國元首，他的擴權之路，不就是藍白正在做的事？柯文哲應該要反省民眾黨在立法院的作為。

吳崢今天上午在中央黨部記者會說，柯文哲的言論完全是荒謬不實、錯誤的！賴清德就是因為重視法律和民主憲政制度框架，所以才會在遇到憲政爭議的時候，向憲法法庭聲請釋憲，釐清當前遇到的憲政爭議，且無論最終大法官的裁定結果，都會尊重大法官的判斷，反倒是藍白聯盟對大法官進行威權民粹式的攻擊，意圖否定大法官的地位。

吳崢表示，柯文哲可能並不清楚歷史，實際上，希特勒當年是利用納粹黨在國會多數的地位，在德國威瑪政府內部混亂的狀況中，「要脅」總統興登堡任命自己為總理（指興登堡當年援引憲法48條緊急命令，任命希特勒為總理）。

吳崢說，當年納粹黨就是利用國會的優勢席次，以此為跳板，不斷擴大其權力，這與如今藍白意圖通過的「擴權法案」模式更加類似。他說，希特勒在1934年通過所謂的「授權法案」把當時總統的權力集中到總理身上，後來才成為所謂的德國元首，他的擴權之路是透過掌握優勢席次、把權力集中而達成，「這不就是國民黨、民眾黨現在在做的事情嗎？」

吳崢呼籲，柯文哲應該拿希特勒的例子，反省自己政黨在立法院的作為才對，此外，希特勒對人懷有強烈的階級意識，認為共產黨、同性戀、猶太人都是次等的，曝露出他對少數族群的不尊重，柯文哲難道沒有藉此反省自己過去的行為嗎？柯文哲過去多次講出冷血、漠視人權的發言，例如說「對猶太人國際上最大的宣傳，還是希特勒時代屠殺600萬人這件事情」，他才是懷著威權心態的人。

民進黨立委洪申翰指出，如果府院黨團不對於明知違憲的法案聲請釋憲，這才是毀憲亂政、破壞民主體制，另外，「像希特勒一樣搞個人崇拜的，一直都是柯文哲，我不知道他有什麼臉，拿希特勒來比喻其他人？」

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