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黃國昌2026新北想「藍白合」？　連勝文：藍支持者仍不滿民眾黨

▲▼國民黨立委羅廷瑋、青年發展基金會董事長連勝文等人出席台灣ACG產業政策合作交流促進會成立大會 網紅丁特。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨副主席連勝文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜將於2026年卸任，接班人選備受關注，由中廣、民意調查協會完成的新北市長民調顯示，在國民黨可能的新北市長人選中，台北市副市長李四川獲得最高支持，國民黨副主席連勝文今（26日）表示，現在還不知道李四川是否有意願參選，但至於是否會藍白合，連勝文坦言，國民黨支持者迄今仍對總統大選藍白合破局耿耿於懷，雙方先透過立法院合作，建立好的默契，等接近2026時再來談會比較好。

連勝文今日上午接受《千秋萬事》專訪時對此表示，確實是李四川最具贏面，但他也強調，國民黨絕對沒有如外傳有黨內民調，不到接近選舉，國民黨不會做類似的民調，因為國民黨很窮困，根本沒錢做去民調，現在也不知道李四川是否有意願參選。

至於黃國昌動作頻頻，2026新北市長是否有機會藍白合？連勝文坦言，國民黨支持者迄今仍對總統大選藍白合破局耿耿於懷，自己先前在桃園機場時遇見一位台商，該台商問為何藍白合起來六成，「還超越不了民進黨？」，但連勝文感嘆，問題就是合不了，主要原因也不是出在國民黨身上，「後來那位台商搖搖頭就走了」，大家情緒都還在啦！因此建議雙方先透過立法院合作，建立好的默契，等接近2026時再來談會比較好。

據中廣民調顯示，在藍綠白潛在的新北市長候選人中，民進黨鄭文燦獲33.42%支持度，險勝國民黨李四川（33.29%），而黃國昌則獲12.47%支持。不過，若黃國昌代表民眾黨參戰，民進黨派出秘書長林右昌、立委蘇巧慧，支持度皆敗給李四川；在國民黨內的潛在人選中，李四川的支持度（37.26%）以壓倒性勝過新北市副市長劉和然（5.14%）與立委洪孟楷（14%）。民調指出，若國民黨派出劉和然或洪孟楷角逐，皆輸給民進黨的鄭文燦、林右昌與蘇巧慧。

此外，據民調顯示，如果民進黨推派蘇巧慧角逐，李四川將以33.97%支持領先蘇的31.35%與黃國昌的12.84%。若民進黨改推林右昌，李四川將以9個百分點大幅領先林的25.89%與黃國昌的13.23%。
 

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