綠提7理由聲請釋憲　藍喊話大法官：捍衛民主在一念之間

▲立法院院會日前處理國會改革。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨立法院黨團今（26日）針對國會改革案提出7大釋憲理由，向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。對此，國民黨團向民進黨團總召柯建銘及民進黨政府喊話，「毀憲亂政的不是別人，正是你民進黨自己！」。藍也呼籲15位大法官們，要做配合民進黨當個黨同伐異的大法官？還是史上留名捍衛民主法治的大法官？都在你們一念之間。

依據民進黨團今日召開記者會時指出，此次修法共計55條修法條文没有一條有逐條實質討論。國民黨說，那要請問民進黨，在立法院司法及法制委員會不要討論、一再藉故拖延不提出修法版本、在委員會提出40次以上散會動議，在院會二、三讀逐條討論時，一再提出散會動議不要討論、攻擊在野黨立委，擾亂議事、攻擊秘書長周萬來的又是誰？不是別人，就是民進黨立委們。

國民黨團續指，民進黨從上到下口口聲聲說，要「四箭齊發」一起聲請釋憲。總統府、行政院、監察院、立法院黨團皆要提出釋憲聲請。但總統府、行政院針對此次修法已提出覆議案遭立法院62票超過半數否決，在憲政體制上，總統府及行政院就必須接受立法院的修法結果。目前外界非議的是，監察院在程序上未經監院院會決議，就逕自由秘書長召開記者會宣布聲請釋憲，不是做實了監察院長期以來淪為民進黨政府東廠的鐵證，尸位素餐甘為民進黨的政治打手，演都不演了，何來民主？何來遵守法制？

另外，國民黨團也說，過去針對民進黨團針對《三一九槍擊事件真相調查特別委員會條例》提出釋憲聲請時，大法官都未裁定暫時處分，嚴守司法權與立法權之分際。而過去憲法法庭僅有三例的暫時處分案，從收案到裁定同意暫時處分，短則5天長則為71天。如今民進黨政府及立院黨團昨是今非、自我矛盾、毀憲亂政至此，大法官是否會配合民進黨打壓國會所代表的多數民意？全民都在看，國際也都在看。

國民黨團也呼籲15位大法官們，這是歷史的時刻，更是憲政的關鍵時刻，大法官們要做配合民進黨當個黨同伐異的大法官？還是史上留名捍衛民主法治的大法官，都在你們一念之間？

