7月食安新制！堅果、內臟重金屬限量加嚴　巧克力暫未跟進原因曝

▲食藥署副署長林金富、食品組副組長鄭維智說明食品重金屬加嚴管制。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

7月起有食安新制實施！食品藥物管理署今（26）日公布，7月1日起針對「特定嬰幼兒食品」及「禽畜內臟」之重金屬限量下修，並增訂「堅果、油籽類」食品的重金屬限量，違規者除沒入銷毀產品之外，最重可處300萬元罰鍰；至於巧克力重金屬加嚴則還要重新規劃評估，預計最快明年1月上路。

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▲食品中重金屬限量管制修正。（圖／食藥署提供）

衛福部食品藥物管理署今日召開例行記者會，公布食品安全新制。食藥署副署長林金富指出，為強化食品中重金屬限量的管制，自113年7月1日起，市面流通販售的產品，皆應符合新規定的限量，非以產品的製造日期認定。

林金富表示，衛福部參酌國際管理及風險評估資訊，已於113年3月28日發布修正「食品中污染物質及毒素衛生標準」，針對特定嬰幼兒食品加嚴重金屬鉛的限量及增訂鎘的限量；對於禽畜內臟類產品，酌調加嚴其鉛限量。另外，由於堅果、油籽類為近年國人喜愛的嗜好性食品，為加強管理，增訂該類別重金屬鎘限量。

原公布標準中也包含巧克力鎘加嚴，但是7/1實施項目卻未見巧克力，林金富解釋，這是由於專家提醒食品法典委員會（CODEX）有訂定新標準且更加周延，食藥署要和國際接軌，需要重新規劃，正重新評估中，考量重新預告、公告，初步希望順利明年1月可上路

食藥署強調，食品業者應依食品安全衛生管理法善盡自主管理責任，如有查獲食品業者或產品違反前述相關規定，產品應依違反該法第52條規定，應予沒入銷毀；業者則依該法第48條規定限期改正，屆期不改正者，處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

▼衛生福利部下修特定嬰幼兒食品及禽畜內臟之重金屬限量，並增訂堅果、油籽類之重金屬限量。（圖／食藥署提供）