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大陸 大陸焦點 特派現場

腳踩鵝腸擠糞便！陸工廠暗黑內幕曝光　員工：售往火鍋店

▲▼ 腳踩鵝腸擠糞便！陸工廠暗黑內幕曝光 。（圖／新京報）

▲工人穿鞋踩鵝腸擠糞便 。（圖／新京報）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸再傳食安問題，火鍋店內備受歡迎的鴨腸和鵝腸被踢爆，生產過程中有工人穿鞋踩鵝腸擠糞便、用血水染色，甚至有工人在排污管道小便等。相關負責人表示，他們的鵝腸主要售往重慶等地的火鍋店。

據《新京報》報導，經過記者在山東濱州和河南清豐縣的兩家肉類食品加工廠暗訪，發現這兩家的鴨腸、鵝腸產品在生產中，存在諸多食安隱患。

▲▼ 腳踩鵝腸擠糞便！陸工廠暗黑內幕曝光 。（圖／新京報）

▲工人用血水浸泡鵝腸染色，提高賣相 。（圖／新京報）

在清豐縣永官食品有限公司生產間內，大量鵝腸散落在地面，牆面上布滿污漬，工作人員穿著塑膠鞋，直接踩向擺放在地面上的鵝腸，「踩一踩，更乾淨。」

有工作人員解釋，生產的鵝腸按客戶要求分兩種，一種是捅開清理乾淨的，處理完後冷凍發貨；另一種則不需要捅開清理，並不會專門清理鵝腸糞便，而是腳踩一下，便於送到商家手中後更方便清理鵝腸內糞便。

工作人員踩踏後的鵝腸，會被送往流水線上進行過水清洗，然後放入存有紅色液體的器皿中浸泡，原本米白色的鴨腸，變為粉紅色。一名工作人員解釋，「裡面是血水，過一下鵝腸看起來會更新鮮，更有賣相。」

生產間負責人稱，他們的鵝腸主要售往重慶等地的火鍋店，不需要標註生產日期，簡單冷凍套上塑料袋即可空運發貨，「新鮮的，今天宰明天發貨，還標什麼生產日期。」

▲▼ 腳踩鵝腸擠糞便！陸工廠暗黑內幕曝光 。（圖／新京報）

▲▼ 鴨腸工廠生產間髒污不堪 。（圖／新京報）

▲▼ 腳踩鵝腸擠糞便！陸工廠暗黑內幕曝光 。（圖／新京報）

山東雅士享肉類食品有限公司環境更為惡劣，生產間內瀰漫著刺鼻的腥臭味，牆面上布滿污漬，待清洗的鴨腸被直接堆在地面上，有工人在洗鴨腸時抽菸，並將抽完的菸頭直接扔在盛放鴨腸的筐內。一位老員工表示，「這個廠裡，管得最不嚴的就是鴨腸車間，這一塊最亂，你愛怎麼幹就怎麼幹。」

工作人員在清洗地面時，直接將清洗地面的清潔劑倒在鴨腸旁的地面上，導致洗地的污水混入鴨腸堆。工作人員對此毫不在意，「沒事，一會還過水呢。」

在鴨處理生產線上，宰殺、拔毛車間靠前，鴨腸處理則是最末端的車間。在生產間外，有一個連通各個車間的排污管道，各工作間產生的鴨血、鴨毛等廢棄物、污物，都由排污管道排出，甚至有工人直接朝內小便。

更令人驚訝的是，幾乎每天都有前端流水線的工作人員，到排污管道的末端，將掉入管道內的死鴨撈出再送回生產間。工作人員表示，「這都是從生產線掉下來的鴨子，漂到這裡了。送到殺鴨子的車間，再掛上就行。」

大陸食品工程博士、知名科普作者雲無心認為，食安最主要的是要通過生產流程中規範的操作來實現，在一定程度上違反規程，不一定會出現食品安全問題，但是肯定會存在隱患；食品安全不能只靠「檢測」來實現，在生產過程中，也應該嚴格把關。

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