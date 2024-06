印大學餐廳食物內驚見「死蛇碎屍」　11名學生食物中毒緊急送醫

▲有學生在餐點中發現死蛇。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

印度孟買傳出冰淇淋發現斷指引發外界關注,比哈爾邦當地大學學生餐廳又傳出,在餐點內發現死蛇的屍體碎片,而且至少11名學生吃下後因為食物中毒緊急送醫。

比哈爾邦班卡縣(Banka)一間工程學院傳出食安事件,多名學生13日吃下學校餐廳食物後,出現噁心、嘔吐等食物中毒症狀,後來有人在飯菜中發現一隻死掉的小蛇屍體。

A dead snake found in the meal at government engineering College banka, bihar. Immediately after consuming the food students experienced vomiting and nausea. Even after visit of local authority no appropriate action was taken. pic.twitter.com/hOapcBNwlU