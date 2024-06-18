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印大學餐廳食物內驚見「死蛇碎屍」　11名學生食物中毒緊急送醫

印度大學餐廳食物內驚見「死蛇碎屍」　11名學生食物中毒緊急送醫。（圖／翻攝自X）

▲有學生在餐點中發現死蛇。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度孟買傳出冰淇淋發現斷指引發外界關注，比哈爾邦當地大學學生餐廳又傳出，在餐點內發現死蛇的屍體碎片，而且至少11名學生吃下後因為食物中毒緊急送醫。

比哈爾邦班卡縣(Banka)一間工程學院傳出食安事件，多名學生13日吃下學校餐廳食物後，出現噁心、嘔吐等食物中毒症狀，後來有人在飯菜中發現一隻死掉的小蛇屍體。

從網路流傳畫面中可看到，餐點中發現一條疑似是蛇的屍體。事件導致吃下餐點的11名至15名學生身體不適送醫，幸好治療後身體已經沒有大礙。

有學生在網路上爆料，類似事件其實之前也發生過幾次，可是學校都沒有正視並且處理。事件在網路上瘋傳後，目前學校管理部門已採取行動，更換食品供應商並且處以罰款。

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