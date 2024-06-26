臺灣國際熱氣球嘉年華攜手COACH　打造全球唯一精品熱氣球

▲臺東縣府攜手COACH 打造全球唯一精品熱氣球。（圖／臺東縣府提供）

記者楊漢聲／臺東報導

跨界聯名、開創新火花，臺東縣政府首度與美國時尚精品COACH合作，打造「全球唯一、臺灣限定」的COACH熱氣球，預計7月18日驚喜現身，不僅有品牌標誌C字鎖扣及滿載活力的本季代表色「COACH勇氣球」外，更打造全球最大超過21公尺的手袋造型「COACH TABBY熱氣球」，菱格縫線與LOGO皮牌呈現得栩栩如生，今夏將飛越臺東山稜縱谷、點亮夏日湛藍晴空。

臺東縣政府表示，此次COACH兩款熱氣球設計概念，源自於春季形象廣告「FIND YOUR COURAGE」，而其品牌標誌性的C字鎖扣、滿載活力的本季代表色，更是這次熱氣球設計的靈感來源，此次跨界聯名合作也巧妙融合了與COACH熱氣球同樣代表了擁抱未知、打破框架、實現夢想的勇氣。

而跨界合作的驚喜不僅於此，COACH熱氣球更以本季絎縫工藝打造的經典TABBY新作，化作超過21公尺高的銘黃色手袋造型球，其菱格縫線與Logo皮牌也將一起呈現，化身為熱氣球飛上天空，絕對讓球迷們在今年夏日留下難忘回憶。

臺東縣府交觀處指出，這次與時尚精品COACH首度攜手合作，不僅是創新嘗試，更提升了臺灣國際熱氣球嘉年華國際知名度，除了「COACH勇氣球(標準球)」將於7/6開幕自由飛正式公開亮相後加入繫留球的行列，而全球最大超過21公尺的手袋造型球「COACH TABBY熱氣球」，確切展球日也將於熱氣球嘉年華官網公告。

2024年夏天，注入品牌元素的COACH熱氣球，即將飛越擁有壯麗山稜縱谷、茂綠稻田農園的臺東大地，不僅是春夏勇氣之旅的最終站，也點亮夏日湛藍晴空，歡迎大家一起來到鹿野高台體驗一場獨一無二的的旅程。