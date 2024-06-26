旁聽記者會衝突！王世堅嘆乾脆搭擂台　「想吵就簽生死狀有好嗎？」

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者皮心瑀攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨立委陳玉珍25日因在民進黨團記者會進行時，就站在其辦公室門外，雙方發生衝突，而今國民黨立委徐巧芯又前去「旁聽」，引來關注。對此，民進黨立委王世堅表示，大家要互相包容、學習，社會上還有問題要解決，希望鬥性很強的在野立委把精力留到委員會去發揮，如果要吵架，乾脆大家約個時間，在立法院中庭用個擂台，中庭那麼大，大家簽生死狀上去，這樣好嗎？立委只顧爭鬥只會讓民眾更瞧不起。

王世堅受訪指出，徐巧芯有她的觀點，但別黨記者會，沒事過來不是在挑釁嗎？各黨花太多時間在無謂的政治鬥爭，社會上有很多問題要解決，人民會對政治冷漠，就是因為這樣，一天到晚在爭鬥。

王世堅說，別的黨團在記者會，大家就互相尊重，你來踢館就一定吵，明知這樣還來？沒事找事，國家有太多問題需要立委跟官員一起努力，像是貧富差距、稅制、貸款問題等等，這都需要改革，怎麼還在爭鬥？

王世堅強調，只要大家都想要為社會好，就會理出一條道路，希望鬥性很強的在野立委把精力留到委員會去發揮，如果要吵架乾脆大家約個時間，在立法院中庭用個擂台這樣可以嗎？中庭那麼大，大家簽生死狀上去，這樣就好了嗎？一直爭鬥只會讓民眾更瞧不起。