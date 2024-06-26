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社會 社會焦點 保障人權

貨車漏油12小時後騎士經過慘摔骨折　司機獲判無罪

記者黃翊婷／綜合報導

貨車駕駛阿雄（化名）因為車輛機械故障導致漏油，造成機車騎士A摔倒受傷，清潔隊獲報也立刻派員前往處理，沒想到大約12個小時後，騎士B行經該路段不慎摔倒，造成右肱骨頸及大節結粉碎性移位骨折，阿雄因此挨告過失傷害罪。不過，一審法官審理之後表示，無從認定騎士B摔倒與漏油有相當因果關係，於是判決阿雄無罪；檢方提出上訴，日前被台中高分院二審法官裁定駁回，全案確定。

機車,安全帽,頭盔,騎士,停車（示意圖／CFP）

▲阿雄的貨車漏油，經過12個小時之後，騎士B經過該路段不慎摔倒，阿雄因而吃上官司。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

檢方主張，阿雄2021年11月25日上午7時許駕駛貨車外出，因車輛機械故障導致液壓操作油滲漏，害路過的騎士A滑倒受傷（未提告），當地區公所清潔隊接獲通報，立刻派員前往現場撒石灰吸附殘留油漬，接著又派遣洗掃街車前往清理石灰粉塵。

檢方表示，同日晚間7時許騎士B行經該路段，因路面殘留的油漬滑倒，導致右肱骨頸及大節結粉碎性移位骨折，後座乘客也受有右膝、右手腕挫傷等傷害，因而認定阿雄涉犯《刑法》第284條第1項前段之過失傷害罪嫌，並依法將他起訴。

阿雄到案之後坦承車輛有漏油的狀況，但矢口否認涉犯過失傷害，他表示，從發生漏油到騎士B摔倒受傷，中間經過很長一段時間，況且事發之後清潔隊早已將狀況排除，「我有問清潔隊，清潔隊也回報有清理完，有清理乾淨。」

清潔隊員證稱，確實已將漏油清理乾淨。台中市車輛行車事故鑑定委員會也表示，從警附影像中可知，路面油漬確實已經由清潔隊透過石灰覆蓋、水車噴灑清理，加上騎士B摔倒時，距離漏油事件發生已經過12個小時，所以無法排除騎士B是因為其他因素導致摔倒的可能性，「肇事情況不明確，鑑定會議決議為不予鑑定」。

台中地院一審法官認為，從上述證據看來，無從認定騎士B摔倒與阿雄的車輛漏油有相當因果關係，因而裁定阿雄無罪。檢方不滿提出上訴，主張案發時路面油漬有無清理乾淨，有必要進一步查明。

不過，台中高分院二審法官認為，在事發路段的監視錄影畫面中，從當日上午11時（清潔隊清理之後）至騎士B摔倒之前，有多部機車行經該路段，均未發生滑倒或其他事故，騎士B是否因為漏油而摔倒受傷，顯然存在疑慮，一審以無法證明阿雄有過失傷害行為諭知無罪，並無不妥，最終裁定駁回檢方上訴，全案確定。

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