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社會 社會焦點 保障人權

2寶爸為養家「開小黃當車手」　6400元車資全飛再關1年10個月

記者黃翊婷／綜合報導

計程車司機阿志（化名）為低收入戶，離婚之後獨自扶養2名年幼子女，他為了賺錢養家，透過不明人士介紹加入詐騙集團擔任面交車手，3次行動一共獲得6400元車資報酬。台中地院法官日前審理此案，依共同詐欺罪判處阿志有期徒刑1年10個月，犯罪所得也要全數沒收。

▲汽車,方向盤,交通,行人地獄,斑馬線,馬路,紅燈,路口,轎車,車頂,車輛。（圖／ETtoday資料照）

▲阿志為了賺錢，加入詐團擔任面交車手。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

判決書中記載，阿志是一名計程車司機，為了賺錢，他在今年1月5日透過一名身分不詳的成年女子介紹，加入詐騙集團擔任面交車手，負責開車去向被害人收取款項，再將所得的贓款轉交給詐團成員。

阿志加入詐團6天一共協助面交款項3次，總計收款170萬元，並從中獲得6400元車資報酬。然而，其中一名被害人在交付款項之後驚覺受騙，於是配合警方實施誘捕偵查，並於1月17日阿志再度接到指示前往指定地點取款時，由埋伏警方出面當場將人逮捕。

對於擔任詐團面交車手一事，阿志在接受偵查以及法院審理期間均坦承不諱。台中地院法官認為，阿志在詐團中擔任取款的末端角色，並非處於犯罪組織主導或管理地位，考量到他已經與其中一名被害人達成調解，家中經濟狀況不佳，還有2名年幼子女需要扶養，最終依共同詐欺罪判處他有期徒刑1年10個月，犯罪所得全數沒收，全案仍可上訴。

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