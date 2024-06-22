代購買空賣空！　女賣家「挨告就和解SOP」踢鐵板

記者黃翊婷／綜合報導

年輕女子小美（化名）在網路上張貼提供代購服務的廣告，收到買家交付的款項之後，她卻遲遲不寄貨，若對方打算提告，她才出面和解，成功獲得多次不起訴，但最後還是踢到鐵板，吃上官司。小美一審被依法判處有期徒刑1年5個月；上訴至二審，由於她改口認罪，並與其中2名買家和解，法官改判處她有期徒刑1年3個月，緩刑4年。

▲小美被指控開團代購，收了錢卻不寄貨。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小美2022年間在網路上張貼提供代購服務的廣告，陸續有多名買家聯繫，但她收到款項之後，卻遲遲沒有寄貨，甚至直接不回覆訊息，買家這才驚覺受騙，憤而報警。

小美到案之後辯稱，自己因為網購平台帳戶有問題，都是找之前認識的朋友幫忙，由於雙方都是通過電子郵件聯繫，所以她不知道對方的名字；此外，她也找過其他代購幫忙，快到發貨日期的時候曾傳訊息訊問，對方回答還沒發貨，之後就失聯了，「我本身是沒什麼警戒心的人，我不知道他會做這種事情，因為都有跟代購見面，所以我就沒有留他的聯絡資料，沒想到會變成這樣」。

不過，檢警進一步追查發現，針對小美與代購聯繫的對話紀錄部分，她一下子說不小心刪除郵件，一下子又說是因為手機送修被格式化，所以對話紀錄通通消失，前後供述明顯不同。而且小美在此案發生之前，就有多次透過「代購未如期發貨」的手段，犯下類似的詐欺案件，後來因為與買家達成和解，而獲得檢方予以不起訴處分。

一審台中地院法官認為小美的說詞顯然都是「幽靈抗辯」，屬於避重就輕的卸責之詞，不足採信，因此依以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，2次，分別判處有期徒刑1年3個月、1年2個月，合併應執行刑期為1年5個月。

一審判決公布之後，小美提出上訴。二審台中高分院合議庭認為，小美起初否認犯行，直到二審期間才坦承全部犯行，她已經與2名受害買家達成和解並賠償完畢，也獲得諒解，展現積極彌補過錯的態度，相信她經過此事之後應當知所警惕，最終改判處她有期徒刑1年3個月，緩刑4年，全案仍可上訴。