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社會 社會焦點 保障人權

台中路人真的「走路撿到槍」　真相曝光！莽男要關5年半

記者黃翊婷／綜合報導

台中一名路人2021年11月間在路邊撿到一把非制式手槍，嚇得趕緊報案；警方一查，發現是前一天在攔查可能非法持有槍枝的戴姓男子時，他情急之下將手槍隨手丟出車外，才會被民眾撿到。雖然戴男到案之後矢口否認持有槍枝，但證人證詞和監視器畫面證據明確，他日前仍被台中地院法官依法判處有期徒刑5年6個月，併科罰金5萬元。

▲▼ 槍。（圖／CFP）

▲台中一名路人真的「走路撿到槍」。（示意圖／VCG，與本案無關。）

判決書中記載，戴男以不詳方式取得一把可發射子彈、具有殺傷力的非制式手槍，警方2021年11月29日接獲檢舉，並在掌握戴男行蹤之後，嘗試於台中市北區五權路與英士路口進行攔查；戴男見狀立刻開車逃逸，並在逃跑過程中，將手槍丟出車外。

沒想到隔天一名路人經過事發現場，就在路邊的水溝蓋上撿到一把手槍，嚇得趕緊報案。不過，戴男到案之後，矢口否認非法持有槍枝；他的律師也強調，該把手槍上面查無任何人的DNA，根本無法證明戴男就是手槍的持有者。

黃姓證人則表示，事發當天戴男透過通訊軟體聯繫他，說剛才被警察抓，車子撞壞了，所以想找他借車，「他有提到他會被抓是因為車上有槍，有人將這件事告訴警察，我問他既然被警察抓，為何人還在外面，他說他開得快，在途中就把違禁品毒品及槍都丟掉，所以警察沒有搜到東西」，兩人還曾返回現場找了大約1個小時才離開。

雖然黃姓證人事後改口聲稱自己之前說的話都不是真的，但台中地院法官認為，證人在審理期間翻供，卻未能提出任何積極證據佐證，他改口所說的內容是否可信，顯然有疑慮；再者，證人第一次作證的時間距離案發日期比較接近，他當時應該無暇權衡利害關係，受到外界影響的程度較低，證詞憑信性較高，加上監視器畫面等其他證據，最後沒有採信證人改口之後的說詞。

法官表示，戴男非法持有槍枝，對社會治安有顯著的潛在危險性，對社會大眾的生命、身體安全也構成極大威脅，考量到他犯後始終否認犯行的態度，最終依非法持有非制式手槍罪，判處他有期徒刑5年6個月，併科罰金5萬元，罰金部分得易服勞役50日，全案仍可上訴。

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