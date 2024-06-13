快訊／抗議殺妻兒奪3命竟改判免死　男大生割腹血濺台中高分院

▲台中高分院11日傳出男子不滿判決結果，掏刀割腹血濺台中高分院。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

有民眾在Dcard平台爆料，11日看見一名男子在台中高等法院台中分院前、滿身是血，疑似是進入法庭旁聽，不滿判決結果釀自傷。轄區第三警分局證實此案，該名25歲男大生，拿出美工刀割傷自己腹部，經送醫搶救無生命危險。

▲該案男子疑似不滿台中三屍案兇嫌陳嘉宏改判無期。（圖／ETtoday資料照）



初步了解，一名25歲男大生疑似到場旁聽「2019年台中三屍案」判決結果，該案兇嫌陳嘉宏當年掐死妻子，將雙胞胎兒丟進洗衣機悶殺，該案由最高法院發回後，台中高分院更一審改判無期徒刑。法官認為，陳男犯後有悔意，且經台灣司法心理學會鑑定結果，認陳宏嘉仍有矯正及再社會化之可能性，全案還可再上訴。

第三警分局指出，該案在11日18時25分獲報，台中高分院一名25歲男子到高分院旁聽，該案件與男子亦無關聯，疑似不滿判決結果，走到高分院外拿出美工刀割傷肚子，造成表皮受傷，以表達不滿。

警方到場後，發現男子並未達妨害公務程度，會同救護人員後，將男子送往中山附醫治療，無生命危險。

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