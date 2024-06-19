台中男吃完燒酒雞騎車回家出車禍　警一查已酒駕7次

記者黃翊婷／綜合報導

中年男子阿龍（化名）過去有7次酒駕紀錄，今年1月間他在吃完燒酒雞之後騎車外出，卻在返家途中發生車禍，經警方施以吐氣酒精濃度測試，測得他的吐氣所含酒精濃度值達每公升1.22毫克。台中地院法官考量到這次事件已經是阿龍酒駕第8次被抓，最終依法判處他有期徒刑1年1個月。

▲阿龍吃完燒酒雞騎車外出，途中發生車禍，被警方抓包酒駕。（示意圖／VCG，與本案無關。）

判決書中記載，阿龍過去有7次酒駕紀錄，並在去年7月間因縮短刑期執行完畢，但他仍不知悔改，出監大約半年就再度酒駕；今年1月21日上午11時許阿龍在家中食用摻有米酒的燒酒雞，接著騎車外出，沒想到卻在下午3時許騎車返家時，因不勝酒力，撞上他人駕駛的小客車。

警方獲報到場處理，當場對阿龍施以吐氣酒精濃度測試，測得他的吐氣所含酒精濃度值達每公升1.22毫克。阿龍也在接受警詢以及偵查過程中自白坦承犯行。

台中地院法官認為，阿龍過去因為酒駕7次挨罰，卻還是選擇再次酒駕上路，導致車禍發生，顯見他的法治觀念薄弱，不僅漠視自身安危，也對其他用路人的生命、身體及財產安全造成影響，考量到他犯後已坦承犯行，態度尚佳，最終依駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上罪，累犯，判處有期徒刑1年1個月，全案仍可上訴。

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