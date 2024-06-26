傳陸媒盯梢台灣節目　媒體人籲國安單位徹查：若作假該當何罪？

▲國安局長蔡明彥 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

有媒體報導，台灣某電視台的政論節目，曾有中國駐台記者介入，參與主題、談話腳本設計，更在攝影棚「盯梢」。對此，媒體人謝寒冰昨（25日）表示，他有去問過此節目，主持人說根本不可能。而且台灣只允許8個陸媒在台駐點，這些人如果常跑某電視台，難道相關單位不會注意到？他更喊話，贊成國安單位立刻去查，但查不出來的話，造謠、作假的人該當何罪？

謝寒冰於節目《新聞大白話》表示，自己也待過許多電視台，從沒聽過或看過任何人接受「國台辦指示」，怎麼有人可以講出這麼誇張的事情。這個傳聞，影射超級明顯，哪個電視台、哪個節目講得非常清楚，他有去問過此節目，主持人說根本不可能。

謝寒冰指出，此節目主持人說，第一個他沒這個膽、第二個是在場的新聞部人很多，而且傳聞的中國記者很多人都認識，如果那位記者一直在某台新聞部出現，難道不會有人知道嗎？真的要瞎掰也要有基本概念。

謝寒冰說，現在台灣只允許8個中國媒體在台灣駐點，這些人如果常常跑去某電視台，不用說一般人，難道台灣相關單位不會注意到嗎？怎麼會覺得中國會做這些事情？

謝寒冰批評，這個傳聞很明顯就是操作，做出這麼嚴重的指控，卻連電視台、爆料者、時間地點都完全不知道，從頭到尾都不指名，全用影射方式，唯一指名的記者早就離開台灣了。

最後，謝寒冰強調，這種方式就是要讓你死無對證，他大力贊成，國安單位立刻去查，但查不出來的話，造謠、作假的人該當何罪？在國家如此危急、紛亂的時候，做假新聞的人社會責任在哪？

▼謝寒冰。（圖／記者羅志華攝）