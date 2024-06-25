2周內第二起「外國人遇襲」！日本母子遭砍　陸外交部：偶發事件





▲蘇州日本人學校。（圖／翻攝自百度百科）

記者鄭思楠／綜合報導

吉林省10日才發生外國人被攻擊事件，不料24日又有一對日本母子在江蘇省蘇州市區等車時，遭到一名中國籍男子拿刀砍傷，所幸母子送醫後沒有生命危險，砍人男子目前已經被警方逮捕。對此，大陸外交部25日強調，警方初步判斷這個事情是一個偶發事件，中方將繼續採取有效措施，像保護中國公民一樣保護在華外國人的安全。

這是繼本月10日，四名美國大學教師在中國東北吉林省吉林市的北山公園遭人持刀刺傷後，近兩周發生的第二起外國人在中國遇襲事件。

6月25日大陸外交部記者會上，有記者提問稱，在6月24日，有一名日本家長和日本兒童在江蘇被刺，請問這是否是針對日本人的襲擊？發言人是否可以提供更多資訊？前不久，在吉林也發生了美國公民被刺的事件，短時間內發生兩起外國人被刺事件，請問發言人對此有何回應？

中國外交部發言人毛寧說，關於你的第一個問題，6月24日下午，兩名常住江蘇省蘇州市的日本公民遇襲，一名中國公民同時受傷，傷者第一時間被送醫並得到及時救治。

發言人說，目前兩名日本公民均沒有生命危險，受傷的中國公民仍在搶救中，兇手已經被當場抓獲，案件還在進一步的調查中，我們對發生這樣的事情表示遺憾。中方將繼續採取有效措施，切實保護所有在華外國人的安全。

毛寧表示，你的第二個問題，據我瞭解的情況，警方初步判斷這個事情是一個偶發事件，目前還在進一步的調查中。我想說的是類似這樣的偶發事件，在世界上任何國家都有可能發生，中方將繼續採取有效措施，像保護中國公民一樣保護在華外國人的安全。

蘇州市公安局蘇州高新區分局6月25日發布警情通報，6月24日16時許，蘇州高新區塔園路新地中心公交月台發生一起持刀傷人案件，造成3人受傷（其中1人為中國籍，2人為日本籍）。

通報稱，我局巡邏警力第一時間到場處置，當場抓獲犯罪嫌疑人周某某（男，52歲，為近期從外地來蘇州無業人員），並立即將傷者送醫救治。

通報指出，目前，中國籍傷者因在阻止嫌疑人犯罪過程中受傷嚴重，仍在搶救中；1名日本籍傷者正在治療，無生命危險，另1名日本籍傷者當日已出院。周某某已被刑事拘留。案件偵辦工作正在進一步開展中，將依法依規對犯罪行為予以嚴懲。