　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

2周內第二起「外國人遇襲」！日本母子遭砍　陸外交部：偶發事件

▲蘇州日本人學校。（圖／翻攝自百度百科）

▲蘇州日本人學校。（圖／翻攝自百度百科）

記者鄭思楠／綜合報導

吉林省10日才發生外國人被攻擊事件，不料24日又有一對日本母子在江蘇省蘇州市區等車時，遭到一名中國籍男子拿刀砍傷，所幸母子送醫後沒有生命危險，砍人男子目前已經被警方逮捕。對此，大陸外交部25日強調，警方初步判斷這個事情是一個偶發事件，中方將繼續採取有效措施，像保護中國公民一樣保護在華外國人的安全。

這是繼本月10日，四名美國大學教師在中國東北吉林省吉林市的北山公園遭人持刀刺傷後，近兩周發生的第二起外國人在中國遇襲事件。

6月25日大陸外交部記者會上，有記者提問稱，在6月24日，有一名日本家長和日本兒童在江蘇被刺，請問這是否是針對日本人的襲擊？發言人是否可以提供更多資訊？前不久，在吉林也發生了美國公民被刺的事件，短時間內發生兩起外國人被刺事件，請問發言人對此有何回應？

中國外交部發言人毛寧說，關於你的第一個問題，6月24日下午，兩名常住江蘇省蘇州市的日本公民遇襲，一名中國公民同時受傷，傷者第一時間被送醫並得到及時救治。

發言人說，目前兩名日本公民均沒有生命危險，受傷的中國公民仍在搶救中，兇手已經被當場抓獲，案件還在進一步的調查中，我們對發生這樣的事情表示遺憾。中方將繼續採取有效措施，切實保護所有在華外國人的安全。

毛寧表示，你的第二個問題，據我瞭解的情況，警方初步判斷這個事情是一個偶發事件，目前還在進一步的調查中。我想說的是類似這樣的偶發事件，在世界上任何國家都有可能發生，中方將繼續採取有效措施，像保護中國公民一樣保護在華外國人的安全。

蘇州市公安局蘇州高新區分局6月25日發布警情通報，6月24日16時許，蘇州高新區塔園路新地中心公交月台發生一起持刀傷人案件，造成3人受傷（其中1人為中國籍，2人為日本籍）。

通報稱，我局巡邏警力第一時間到場處置，當場抓獲犯罪嫌疑人周某某（男，52歲，為近期從外地來蘇州無業人員），並立即將傷者送醫救治。

通報指出，目前，中國籍傷者因在阻止嫌疑人犯罪過程中受傷嚴重，仍在搶救中；1名日本籍傷者正在治療，無生命危險，另1名日本籍傷者當日已出院。周某某已被刑事拘留。案件偵辦工作正在進一步開展中，將依法依規對犯罪行為予以嚴懲。

ET快訊
快訊／開巡邏車撞女大生！拿假驗傷單誣告　北市女警遭判刑
守宮變壽司！女大生沒事「業者恐被罰」　衛生局曝原因
快訊／找不到哥哥　妹妹到觀音山墓園...驚見他已成白骨
小S自爆和老公無性生活「只靠物品滿足」
快訊／特戰老兵無罪！　三重警遭判刑
快訊／裝安卓主機突竄火　新車中控台全毀
獨／台中「超兇女體盛」被盯上　2周沒生意
Energy敲冰磚　Toro鼻頭被割傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

打爆黃家駒墓碑　15歲網紅自稱「過動、自閉、強迫症」求輕判

嫦娥六號成功著陸內蒙古　完成首次月球背面採樣返回　

2周內第二起「外國人遇襲」！日本母子遭砍　陸外交部：偶發事件

小摩「看空陸股小作文」瘋傳！預測滬指今年下探2398點

「再晚就出不去了」！長沙「洪水」猛灌地下車庫　多人棄車逃命

陸央行前副行長：要讓消費者有信心消費　將社會保障納入考慮因素

OpenAI停止中國等國家API使用　7月9日開始執行

曾毓群：寧德時代不做價格競爭　只做價值競爭

公車椅背「寫字罵政府」被拘捕！香港男被控「違反國安條例」

長沙暴雨1小時下了「54個西湖」！　一週降雨恐達前年夏季總量

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

女罹癌勇敢面對左手截肢　樂觀倒數：從難受到接受

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

陸網紅臨時取消小黃被收100　車隊：沒這規定...交通局要罰

調皮學生拿麥克風上台教課　直喊老師大名答題全班笑翻

李泳知離D.O.超遠「不想太早死」　避開眼神接觸唱完跑超快XDD

虎斑貓一周未見媽直接不認　她用肉泥誘惑+講幹話服侍

驚悚影片曝！北市水泥車右轉撞倒婦人再輾過　駕駛酒測值0.11

打爆黃家駒墓碑　15歲網紅自稱「過動、自閉、強迫症」求輕判

嫦娥六號成功著陸內蒙古　完成首次月球背面採樣返回　

2周內第二起「外國人遇襲」！日本母子遭砍　陸外交部：偶發事件

小摩「看空陸股小作文」瘋傳！預測滬指今年下探2398點

「再晚就出不去了」！長沙「洪水」猛灌地下車庫　多人棄車逃命

陸央行前副行長：要讓消費者有信心消費　將社會保障納入考慮因素

OpenAI停止中國等國家API使用　7月9日開始執行

曾毓群：寧德時代不做價格競爭　只做價值競爭

公車椅背「寫字罵政府」被拘捕！香港男被控「違反國安條例」

長沙暴雨1小時下了「54個西湖」！　一週降雨恐達前年夏季總量

老友相約釣魚卻釣到「38隻狗」　獵犬體力透支晚一步恐溺水

全身麻醉引「罕見併發症」！　16歲少女耳洞感染動手術竟丟命

陳沂臉書、IG遭停權...鳳梨也遭殃！網質疑主謀是「他」

遭警誤認打傷又挨告！老兵嘆「人生最大汙點」　司改會籲2點改革

新世紀賽鴿聯合會成員涉賭　南檢起訴46人沒收2億元

彰化大雷雨！員林市路面積水　騎士摔車國小樹木倒塌　

羅志祥古裝扮相曝光！　揪《玩命關頭》韓哥團隊助陣MV

反擊總統府！　民眾黨：柯文哲、黃國昌在幫民進黨「拯救台灣民主」

快訊／職籃新聯盟排除「邦猿」？　許晉哲：不該被這樣對待

中媒盯梢台政論節目？　陸委會證實：將進行行政調查

大陸熱門新聞

性感Coser傳遭150公斤男友分屍　公安證實了

25歲Coser遭男友虐殺！生前超愛他2人合照曝

新疆火焰山81℃！鞋都融化粘地面

老人逼讓座…拐杖插女孩雙腿間來回橫掃

25歲科技新貴號稱投1764億「造芯」 2年後欠款420萬宣告破產

中國又爆外國人遇襲！日本母子被砍傷

陸網約車後座「男女交纏」激戰 司機「直視前方」網讚：定力真好

9旬老人用了20年的鐵鎚竟是「手榴彈」！

女CEO赴美買上等精子生雙胞胎！曬4娃全家福

長沙暴雨1小時下了「54個西湖」！

內蒙古5口滅門！兇手傳長期遭欺壓

台灣工商聯組團赴京、蘇　拜會高雲龍、張志軍

長沙洪水猛灌地下車庫！車主棄車逃命…畫面曝

美國誘騙中國攻台論述登央視　批美居心不良

更多熱門

相關新聞

日8旬翁開車暴衝超商！　認：搞錯煞車油門

日8旬翁開車暴衝超商！　認：搞錯煞車油門

日本東京都江戶川區一輛小客車25日突然暴衝撞進一間超商，導致超商內的3名男女分別受到輕重傷，而駕駛本人則是受到輕傷。肇事駕駛隨即遭逮，而他面對警方調查時則直言，自己當下沒搞清楚油門和煞車，才會不小心釀成事故。

快訊／雨區擴大！15縣市大雨特報　下到晚上

快訊／雨區擴大！15縣市大雨特報　下到晚上

獨／「女體盛」惹議！高檔招待所被警盯上2周沒生意

獨／「女體盛」惹議！高檔招待所被警盯上2周沒生意

女笑嘆「年紀越大只想去日本」　一票人吵翻

女笑嘆「年紀越大只想去日本」　一票人吵翻

日漫驚見台灣料理！角色狂嫌難吃她看傻

日漫驚見台灣料理！角色狂嫌難吃她看傻

關鍵字：

中國外國人暴力事件安全警方日本蘇州吉林

讀者迴響

熱門新聞

3台灣人在柬埔寨被抓！姓名、長相全被公布

孫鵬救回婚姻「載狄鶯出門」　夫妻不良習慣被直擊

愛孫失蹤114天嬤求助　警查出他出境泰國

33歲存6000萬！他曝最強脫貧術：關鍵不在收入

女大生「守宮放醬料碟」　元智大學回應了

女星江泳錡血崩摘子宮「寫好遺書」！曾破產絕望輕生

今西北雨恐到晚上　「下最大」地區曝

超耐操員工！1人離職「要補7人力」　主管超後悔　

文湖線23字廣播博愛座　通勤族狂讚

台男3、4成早洩　醫揭4招練習：聖人模式後再一次

痛心舊愛唐治平「完全不是他」　丁寧吐心理創傷

知名炸雞店將結束營業　YTR哽咽曝原因

Toyz又被告！網美秀起訴書嗆：亂說話會付出代價

女被拉進廢棄豬寮性侵　崩潰暴瘦10公斤

更多

最夯影音

更多

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

女罹癌勇敢面對左手截肢　樂觀倒數：從難受到接受

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面