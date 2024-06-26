快訊／傳陸媒參與台政論節目　國台辦：民進黨操弄網軍媒體的假新聞

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

昨傳出陸媒參與台灣政論節目，民進黨立委要求我國安單位徹查。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（26）日點名該篇報導是徹頭徹尾假新聞，純屬造謠，是民進黨指使媒體和網軍，對台灣民眾進行認知詐欺，同時也正告民進黨立即停止為了政治私利，破壞兩岸關係的行為。

朱鳳蓮稱說，可以確定的是，自由時報是一篇徹頭徹尾的假新聞，純屬造謠。民進黨當局利用該道惡意抹黑攻擊大陸，民進黨指使媒體和網軍，對台灣民眾進行認知詐欺，分化台灣社會，煽動兩岸難以對立，大搞綠色恐怖和寒蟬效應，粗暴的剝奪台灣民眾的正當權益，嚴重侵害台灣民眾的利益福祉，破壞兩岸關係發展。

朱鳳蓮也強調，我們希望廣大台灣民眾認清楚民進黨當局操縱的欺騙性和危害性，以實際行動維護自身的正當權益。「正告民進黨當局立即停止為了政治私利損害台灣同胞切身利益，破壞兩岸關係的行徑。」

台灣媒體昨報導稱，台灣某電視台政論節目，疑似大陸新華社駐台記者參與，在談話腳本方面，置入國台辦要求主題跟角度，在錄影棚盯梢。文化部對此表示，該記者已於一個月前離境，將查證是否有此情形，如違反規定，將廢止其記者證，並由移民署廢止入出境許可證，移送有關機關依法處理。

據了解，該名新華社記者在台報導多偏向台灣人文故事或文藝類報導，在台駐點時間2月23日入境，5月22日離境，完全符合陸委會要求三個月期限，並未「提前」離開行為。至於是否參與政治類節目，被指涉電視台也鄭重澄清絕無此事。截至目前也沒有確切節目名稱與實際內容佐證確有陸媒參與，也讓外界懷疑是否又是某些單位議題操作。