毒品致死率比新冠高！紙風車12年巡迴演出1千場　打造「無毒校園」

▲紙風車劇團「青少年反毒戲劇工程」全台巡迴12年，今在台北士林國小舉行第1000場巡演。（圖／紙風車劇團）

記者林育綾／台北報導

紙風車劇團「青少年反毒戲劇工程」從2012年啟動，今（25）日在台北士林國小舉行第1000場巡演，一路共累積611,441名學生觀賞，並宣示「1千場不始終點」。創辦人李永豐曾說過，「死於毒品的人比新冠還多」，期望串連更多單位、贊助者，共同打造「無毒校園」。

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▲學生們相當投入。（圖／紙風車劇團）

根據聯合國毒品與犯罪辦公室出版的「2023年世界毒品報告」指出，青年仍是最容易沾染毒品的群體。而據法務部「施用毒品者再犯防止推進計畫」資料統計指出，自2018年至2022年間，施用毒品受刑人再犯率為31.1％，出監後半年為再犯高峰期。

長期施用毒品，會導致大腦功能失調，進而衍生許多傷害性的行為問題，一個人吸毒、戒毒，不僅影響個人身心健康，所衍生的社會成本更難以估量。因此紙風車認為，「預防勝於治療」，將反毒觀念透過一場一場演出，深植於學子內心，陪青少年勇敢向毒品說不，是刻不容緩的事，也是必須長期執行的任務。

▲演出特別加入象徵為了孩子堅持向前走的精神人物「唐吉軻德」。（圖／紙風車劇團）

紙風車文教基金會張敏宜執行長表示，毒品就像溫水煮青蛙一樣，讓大家無法提高警覺進而上癮，而孩子就是台灣的護國神山，保護孩子就是守護台灣的未來。紙風車12年來為台灣孩子堅持反毒，卻仍有2千多所學校、上百萬學子未看過反毒演出，加上之前3年多的疫情影響，讓反毒工程差點停止腳步。

張敏宜說，「千場反毒演出，並不是一個終點」，今日的演出，特別加入象徵為了孩子堅持向前走的精神人物「唐吉軻德」，這是代表紙風車持續走下去的決心，謝謝一路走來支持的教育部、法務部、兆豐銀行文教基金會等所有贊助者，希望大家一個邀一個，串連更多單位一起加入反毒行列。

▲教育部常務次長林騰蛟表示，教育部面對毒品是「零容忍」的態度。（圖／紙風車劇團）



紙風車提到，教育部自2015年起，至今連續10年擔任指導單位，共同進入校園宣傳反毒觀念，同時也帶給許多未曾接觸過舞台劇的孩子們深刻的藝文表演體驗。有鑑於吸毒人口年輕化，毒品以各種形式向下滲透至國小，2023年紙風車與教育部攜手，擴大守備範圍，推出適合國小生觀賞的全新劇情，全力為國小學生建立起校園的安全防護線。

除了深入偏鄉外，也前進至離島學校，澎湖縣、金門縣兩個全縣完成9成以上的國中小反毒宣導的離島縣市。如今在暑假前夕完成第1000場演出，教育部常務次長林騰蛟表示，教育部面對毒品是「零容忍」的態度，暑假即到來，如何教導學子們提高警覺，分辨特殊造型、偽裝糖果樣式的新興混和型毒品，並且保護學子們在暑假期間免於毒品危害是非常重要的。

林騰蛟說，紙風車用貼近學童的語言，新增「網路涉毒危機」、「誘騙販毒車手」等反毒、反詐騙觀念在劇中，期盼學生們看完戲之後，遠離毒品，並且將反毒反詐騙的觀念傳達給家人朋友，教育部也將逐年擴大辦理相關反毒防治的活動，全體一起打造「無毒校園」。

▲紙風車劇團「青少年反毒戲劇工程」12年巡迴1千場，期望各界一起加入打造無毒校園。（圖／紙風車劇團）



紙風車表示，「青少年反毒戲劇工程」主要贊助者來自民間，包含兆豐銀行文教基金會、富達鋼鐵股份有限公司、台灣產物保險文教基金會、中國信託慈善基金會、東培工業股份有限公司、昇恆昌基金會、宋展河教育基金會、宜勝橡膠股份有限公司、穩懋半導體股份有限公司等，無私的愛讓超過60萬師生觀賞反毒演出。