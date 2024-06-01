東莒全校6人看演出！紙風車馬祖巡演揭彩蛋　校長：感動到想編教材

▲紙風車劇團登馬祖演出，縣府出動車輛接駁，從莒光鄉、北竿鄉都有搭船來的國中小學生，約800名師生參與。（圖／紙風車劇團提供）

記者林育綾／馬祖報導

紙風車劇團今（1）日上午在馬祖第一座專業劇場「梅石藝文中心」演出，東莒國小全校6名學生也特地一早搭船前往欣賞。校長劉碧雲提到，看到劇團特地為馬祖編排劇情，非常感動，尤其看到自己的學長、音樂家張龍雲生前不為人知的故事，才知道光鮮亮麗的背後付出這麼多努力，未來也計畫編入教材中。

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▲東莒國小師生特地搭船到南竿，欣賞紙風車劇團演出，校長劉碧雲（右1）提到，看了音樂家張龍雲的故事後，未來想編入教材。（圖／記者林育綾攝）

紙風車劇團「368鄉鎮市區兒童藝術工程」集結眾多力量，目標讓全台368鄉鎮的孩子都能就近接觸表演藝術，如今相隔17年再度登上馬祖，為孩子帶來《台灣幻想曲》演出。而劇團每到一地，該劇都特別編排「在地故事」，講述當地的風土民情、歷史流變、文化特色，像是馬祖的繼光餅、老酒、媽祖信仰、戰地風情等，都呈現在舞台上。

今日劇團在馬祖進行第2場巡迴表演，東莒國小全校6名學生連同老師、校長、家長，都特地在一大早搭船前來南竿。學生們都是首次進劇場看表演，其中年紀最小的一年級生饅頭，對於劇團的魔法女巫「巫媽媽」印象最深，四年級女孩庭妍特別喜歡介紹神明的橋段，五年級珺哥最喜歡踩高蹺的「時間老人」。

▲▼紙風車劇團登馬祖演出，許多孩子是第一次進劇場看戲。（圖／紙風車劇團提供）

校長劉碧雲說，最感動的是，這麼大的劇團，特地為馬祖編排這麼特別的劇情，尤其今日介紹在地特產時，演員詮釋「地瓜餃」的呈現很特別；另外也對馬祖音樂家張龍雲的故事印象深刻。

張龍雲出生於連江縣東引鄉，從馬祖的小島走向曼哈頓音樂學院、茱莉亞音樂學院等世界頂尖音樂殿堂，創造屬於自己的音樂奇蹟。而他在學成之後，更將所學累積帶回台灣，為台灣的音樂學子打造更好的環境。

他一生投入音樂，同時也是368兒童藝術工程的發起人之一，雖然已在2018年因心肌梗塞過世，但紙風車特別將他的故事編排入戲，讓馬祖的孩子們都能認識他。

在成為低音管音樂家之前，張龍雲連五線譜都看不懂，歌唱方面更是「音痴」，但他靠著不懈的努力，闖出一片天。演出時，透過真人演員的詮釋，加上投影播映張龍雲生前的照片，幽默又動人的情節，笑淚交織。

▲劇團特地將馬祖音樂家張龍雲的故事編排入戲。（圖／記者林育綾攝）

劉碧雲表示，由於自己也是東引人，張龍雲是她的學長，但從前只聽聞他光鮮亮麗的一面，看了演出才知道，原來背後曾有這麼辛苦的故事。由於之後想編輯在地教材，希望給學生們一些跟馬祖有關的典範，看了戲之後，也有計畫將張龍雲的故事編入教材。

紙風車劇團此行在5/31首演，6/1的上午及下午各有1場《台灣幻想曲》演出，縣府出動車輛接駁，從莒光鄉、北竿鄉都有搭船來的國中小學生，預計800名師生參與；6/2將到東引國中小演出《戲戲萬花筒》。

孩子們看完紛紛問，「你們下次什麼時候來？」紙風車文教基金會執行長張敏宜也說，從2007年紙風車第一次到馬祖演出，至今相隔了17年，「真的是太久了，希望未來可以縮短時間，期待更多朋友們一起動起來，第三輪藝術工程開跑後，讓馬祖的孩子不必再等這麼久。」

▼劇團演出後，很多孩子紛紛問「你們下次什麼時候來？」（圖／紙風車劇團提供）