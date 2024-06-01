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紙風車相隔17年再登馬祖演出！女神林默娘、在地傳奇音樂家入戲

▲▼紙風車劇團相隔17年，到馬祖近日落成的第一座劇場「梅石藝文中心」演藝廳，帶來《台灣幻想曲》演出，劇情加入馬祖在地元素。（圖／紙風車劇團提供）

▲紙風車劇團相隔17年，到馬祖剛落成的第一座劇場「梅石藝文中心」演藝廳，帶來《台灣幻想曲》演出。（圖／紙風車劇團提供）

記者林育綾／馬祖報導

紙風車劇團相隔17年，再度登上馬祖演出！今（31）日到馬祖第一座專業劇場「梅石藝文中心」帶來《台灣幻想曲》，為了讓孩子更了解故鄉土地，特別編排在地故事，包括媽祖信仰、特產繼光餅、老酒麵線、東引燈塔等都入戲；還有馬祖音樂家張龍雲生前的傳奇，以投影片及真人演員穿插，交織出馬祖的美麗，更讓孩子們笑聲連連。

▲▼紙風車劇團相隔17年，到馬祖近日落成的第一座劇場「梅石藝文中心」演藝廳，帶來《台灣幻想曲》演出，劇情加入馬祖在地元素。（圖／紙風車劇團提供）

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▲《台灣幻想曲》劇情加入馬祖在地元素，讓孩子們更了解故下土地的故事。（圖／紙風車劇團提供）

紙風車劇團曾在2007年登上馬祖，當時在319兒童藝術工程的支持下演出；如今「368鄉鎮市區兒童藝術工程」再度集結眾多力量，讓劇團相隔17年再次登島。而劇團每到一地，《台灣幻想曲》都特別編排「在地故事」，講述當地的風土民情、歷史流變、文化特色。

這次描述馬祖人文故事時，透過投影片和真人演員穿插，將馬祖的特產繼光餅、老酒麵線等、信仰、戰地風情等呈現在舞台上，像是林默娘如何成為女神天后媽祖，藉由舞蹈、音樂、燈光、美術、創意的編導，交織出馬祖的美麗。

▲▼紙風車劇團相隔17年，到馬祖近日落成的第一座劇場「梅石藝文中心」演藝廳，帶來《台灣幻想曲》演出，劇情加入馬祖在地元素。（圖／紙風車劇團提供）

▲特別將馬祖傳奇低音管演奏家張龍雲的故事入戲。（圖／紙風車劇團提供）

除此之外，還特別將馬祖傳奇的低音管演奏家張龍雲生前故事入戲！張龍雲出生於連江縣東引鄉，從小島走向曼哈頓音樂學院、茱莉亞音樂學院等世界頂尖音樂學院，創造屬於自己的音樂奇蹟。他在學成之後，更將所學累積帶回台灣，為台灣的音樂學子打造更好的環境。

張龍雲一生投入音樂，同時也是368兒童藝術工程的發起人之一，雖然已在2018年因心肌梗塞過世，但紙風車特別將他的故事編排入戲，讓馬祖的孩子們都能認識他。這段故事演出時，投影也特地播映張龍雲生前的照片，並穿插幽默又動人的情節，笑淚交織。

▲▼紙風車劇團相隔17年到馬祖演出，劇情加入馬祖在地元素，包括媽祖信仰、特產繼光餅、老酒麵線、東引燈塔等都入戲還有馬祖音樂家張龍雲生前的傳奇故事。（圖／記者林育綾攝）

▲▼故事演出時，投影也特地播映張龍雲生前的照片，笑淚交織。（圖／記者林育綾攝）

▲▼紙風車劇團相隔17年到馬祖演出，劇情加入馬祖在地元素，包括媽祖信仰、特產繼光餅、老酒麵線、東引燈塔等都入戲還有馬祖音樂家張龍雲生前的傳奇故事。（圖／記者林育綾攝）

演出同時也以幽默逗趣的表演，祝賀「梅石藝文中心」落成。連江縣縣長王忠銘表示，這是馬祖首座專業的表演藝文中心，從2019年開始興建，過程真的經歷許多困難，包括克服馬祖交通不便、氣候潮濕造成粉刷不易、缺工、缺乏經費等考驗，是靠非常多人通力合作，才讓它如期落成。

連江縣政府秘書長張龍德、也是已故音樂家張龍雲之弟也說，「這是梅石藝文中心演藝廳的第一次對外公演，更是馬祖孩子的第一次，在專業的劇場欣賞一流團隊的演出。」

▲馬祖首座專業劇場「梅石藝文中心」啟用，紙風車劇團相隔17年登島演出。（圖／記者林育綾攝）

為了讓第一次走進劇場的馬祖孩子看見不同的藝術呈現，紙風車創辦人、該劇總編導李永豐臨時決定加演一段〈歡樂春節〉，當下編導組、技術組、行政組與連江縣政府文化處，召開緊急會議，全力總動員。

昨30日下午5點多，台北團員整理道具及器材，文化處協調全港通航業（新台馬輪）貨運部門專人等候，終於在晚上7點多團員趕到基隆港，趕在貨運閉櫃前，將道具及器材送進船艙，並在今日一早船班扺達時，由在馬祖的技術人員專程開車至碼頭提領，趕到劇場裝台。演員也在接獲加演片段的指令後，重新彩排，雖然無道具在手，但依憑平日的訓練、長年累積的演出經驗，努力排練到最好。

▲▼紙風車劇團相隔17年，到馬祖近日落成的第一座劇場「梅石藝文中心」演藝廳，帶來《台灣幻想曲》演出，劇情加入馬祖在地元素。（圖／紙風車劇團提供）

▲馬祖家長帶著孩子們，到當地第一座專業劇場「梅石藝文中心」演藝廳欣賞演出。（圖／紙風車劇團提供）

離島因交通及資源有限，即便只有一小時飛航距離，但要將大型道具、器材、服裝運至馬祖進行一場藝文演出，十分挑戰。紙風車花了17年的歲月，匯集各界力量，才得以再次和馬祖孩子相遇，劇團表示，感謝采盟文教基金會、各界熱心人士贊助演出費，還有連江縣政府鼎力支持、李文德先生、黃葉妹女士、全港通航業公司贊助來回船票和貨車等費用。

除了需籌措演出費之外，在離島演出時，工作人員、器材道具的往返運輸更是一大筆支出，紙風車日前發表一支募款影片〈讓遙遠不遙遠〉，呼籲各界支持離島最終站—馬祖演出的旅運與道具製作費，全港通航業公司（新台馬輪）看到影片，主動聯繫紙風車，贊助所有工作人員船運費用。總經理蔡宗勳表示，「新台馬輪往返台灣與馬祖，做的是人與貨的傳遞，紙風車將戲劇帶到全台各地，是藝術與文化的傳遞，讓我非常佩服，我們都希望讓馬祖的孩子都能更幸福，因此一定要支持。」

而文化部次長李靜慧，在得知紙風車募集離島演出交通、住宿經費時，也以高齡90多歲父親李文德、在天堂的母親黃葉妹之名義，補齊不足的費用。她表示，「今天我帶著我父母的心意來到馬祖，在新落成的梅石藝文中心演藝廳看紙風車演出，別具意義，再看到無論是采盟、連江縣政府及全港通，和紙風車一起為用盡心力，真的非常感動，期盼這份精神能夠聚沙成塔，持續傳遞。」

▲▼馬祖首座專業劇場「梅石藝文中心」藝文中心」啟用，紙風車劇團相隔17年登島演出。（圖／記者林育綾攝）

▲馬祖首座專業劇場「梅石藝文中心」從興建到啟用，是多人通力合作。（圖／記者林育綾攝）

據了解，連江縣政府從4月紙風車赴馬祖場勘起，就開始傾力支持、演出場地免費出借、各方溝通協調，安排學生交通接駁，以及全方位宣傳支援、人力調度、提供當地文史資料等，和紙風車一起進行妥善的規畫，期望能讓孩子們深切體驗到藝術的魅力。

有南竿來的小朋友說，「巫媽媽太好笑了，那個黑暗中的彩帶好漂亮，原來我們馬祖有個厲害的音樂家，我也想像他一樣。」家長也說，「沒想到在劇場看戲這麼有趣，謝謝紙風車發起這個活動，希望未來可以讓孩子再看到。」

《台灣幻想曲》除了在今5/31首演，6/1的上午及下午各有1場演出，縣府出動車輛接駁，從莒光鄉、北竿鄉都有搭船來的國中小學生，預計800名師生參與。6/2將到東引國中小演出《戲戲萬花筒》。

▲▼紙風車劇團相隔17年，到馬祖近日落成的第一座劇場「梅石藝文中心」演藝廳，帶來《台灣幻想曲》演出，劇情加入馬祖在地元素。（圖／紙風車劇團提供）

▲▼紙風車劇團到馬祖近日落成的第一座劇場「梅石藝文中心」演藝廳，帶來《台灣幻想曲》演出，劇情加入馬祖在地元素。（圖／紙風車劇團提供）

▲▼紙風車劇團相隔17年，到馬祖近日落成的第一座劇場「梅石藝文中心」演藝廳，帶來《台灣幻想曲》演出，劇情加入馬祖在地元素。（圖／紙風車劇團提供）

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